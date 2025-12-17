Hàn Quốc kêu gọi Campuchia và Thái Lan giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình

Photo : KBS News

Liên quan đến xung đột giữa Campuchia và Thái Lan, vào ngày 23/12, Chính phủ Hàn Quốc đánh giá cao những nỗ lực ở cấp độ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm giải quyết tình hình xung đột biên giới giữa hai nước trên một cách hòa bình.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trong tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn bày tỏ Seoul hoan nghênh việc tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đặc biệt về tình hình hiện nay giữa Campuchia và Thái Lan diễn ra vào ngày 22/12 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Đồng thời, Hàn Quốc kêu gọi Campuchia và Thái Lan sớm đối thoại để giải quyết tình hình bằng biện pháp hòa bình.Campuchia và Thái Lan từng ký thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10 dưới sự can thiệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau các vụ đụng độ liên quan tranh chấp chủ quyền biên giới hồi tháng 7 năm nay. Tuy nhiên từ tháng 11 vừa qua, căng thẳng lại bùng lên khi một binh sĩ Thái Lan giẫm phải mìn tại khu vực biên giới hai nước và bị thương nặng khiến hai bên nối lại giao tranh.