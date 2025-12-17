Bắc Triều Tiên liên tục khánh thành nhà máy công nghiệp địa phương trước thềm Đại hội đảng lần 9

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/12 đưa tin cho biết Bí thư tuyên truyền đảng Lao động Ri Il-hwan, Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Jong Kyong-thaek, Phó thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban kế hoạch quốc gia Pak Jong-gun cùng các quan chức khác đã tham dự lễ khánh thành các nhà máy công nghiệp địa phương được xây dựng theo "Chính sách phát triển địa phương 20x10" tại huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong."Chính sách phát triển địa phương 20x10" của Bình Nhưỡng được triển khai từ năm 2024, đặt mục tiêu mỗi năm xây dựng các nhà máy công nghiệp địa phương hiện đại tại 20 huyện, qua đó nâng cao đời sống vật chất và văn hóa cơ bản của người dân trong vòng 10 năm.Mục đích của chính sách phát triển địa phương là mở rộng nguồn cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân địa phương, qua đó giảm bớt sự chênh lệch nghiêm trọng về mức sống giữa thủ đô Bình Nhưỡng và các vùng khác để hạn chế suy giảm lòng tin trong dân chúng.Trong bài phát biểu khánh thành, ông Ri Il-hwan nhấn mạnh những nhà máy công nghiệp nhẹ hiện đại đã mọc lên ngay tại huyện Kilju, một vùng núi phía bắc của Bắc Triều Tiên. Ông khẳng định các dự án phát triển địa phương sẽ tiếp tục được triển khai rộng hơn và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong là địa điểm có bãi thử hạt nhân xã Punggye, nơi chính quyền nước này từng tiến hành 6 vụ thử hạt nhân.Trong bối cảnh Đại hội đảng lần thứ 9 dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026, Bắc Triều Tiên được cho là đang dồn lực tạo ra thành quả cụ thể từ chính sách phát triển địa phương và tăng cường tuyên truyền các kết quả này tới người dân trong nước.