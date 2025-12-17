Photo : YONHAP News

Phát biểu tại hội thảo do Viện nghiên cứu chiến lược an ninh quốc gia Hàn Quốc (INSS) tổ chức vào ngày 23/12, giáo sư Park Jong-chol (Đại học quốc gia Gyeongsang) cho biết khác với Nga, Trung Quốc vẫn duy trì lập trường phi hạt nhân hóa đối với Bắc Triều Tiên và giữ nguyên các biện pháp trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Giáo sư Park nhận định việc Bắc Kinh tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt là nguyên nhân then chốt khiến các hoạt động trao đổi cấp cao Trung-Triều trong năm nay chưa thể tái khởi động, ngay cả sau chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào hồi tháng 9 vừa qua.Ông Park cũng chỉ ra rằng sau hội nghị thượng đỉnh song phương, Bình Nhưỡng và Bắc Kinh cũng không có những hoạt động giao lưu đa dạng nào được ghi nhận. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn cho phép lao động Bắc Triều Tiên lưu trú tại các khu vực giáp biên về mặt nhân đạo, đồng thời các phương tiện cá nhân, thiết bị hạng nặng và vật liệu xây dựng vẫn đều đặn được đưa vào miền Bắc.Cũng tại hội thảo, các chuyên gia dự báo khả năng Bình Nhưỡng tham gia đối thoại liên Triều trong năm 2026 là rất thấp. Ngay cả trong trường hợp miền Bắc chấp nhận ngồi vào bàn đối thoại, nhiều khả năng Bình Nhưỡng sẽ dựa trên lập luận "hai quốc gia" để yêu cầu một hình thức hoàn toàn khác trước đây, chẳng hạn như sử dụng quốc hiệu song phương.