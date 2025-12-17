Ra mắt Nhóm chuyên trách liên ngành về vụ rò rỉ thông tin của Coupang

Photo : YONHAP News

Nhóm chuyên trách liên ngành của Chính phủ Hàn Quốc nhằm đối phó với vụ rò rỉ thông tin của công ty Coupang ngày 23/12 đã mở cuộc họp đầu tiên, chính thức đi vào hoạt động.Nhóm có sự tham gia của 10 Bộ, ngành hữu quan trong đó có Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông; Bộ Tuyển dụng và lao động; Ủy ban Giám sát tài chính (FSC) và Cơ quan Cảnh sát. Trong buổi họp đầu tiên, Nhóm đã tiến hành thảo luận về tình hình đối phó theo từng Bộ, ngành với vụ rì rỏ thông tin của Coupang, phương hướng vận hành Nhóm trong thời gian tới.Trước cuộc họp, Thứ trưởng Khoa học Ryu Je-myung, Trưởng Nhóm chuyên trách, bày tỏ lo ngại về biện pháp đối phó của Coupang cho tới thời điểm hiện tại. Ông Ryu nhấn mạnh vụ việc lần này không chỉ là một sự cố rò rỉ thông tin cá nhân của doanh nghiệp đơn thuần mà đang được coi là một cuộc khủng hoảng xã hội nghiêm trọng, làm hủy hoại niềm tin của người dân.Ông Ryu khẳng định Nhóm chuyên trách sẽ tiến hành điều tra về các vấn đề được đặt ra trong toàn bộ quá trình điều hành của doanh nghiệp ngoài vấn đề rò rỉ thông tin cá nhân; phối hợp với các Bộ ngành hữu quan xúc tiến cải thiện thể chế để Coupang có thể thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội.Thứ trưởng nhấn mạnh sẽ áp dụng biện pháp xử lý nghiêm khắc nếu phát hiện Coupang có dấu hiệu vi phạm pháp luật, truy cứu trách nhiệm đến cùng cho tới khi nỗi bất an của người dân được giải tỏa. Ngoài ra, Nhóm chuyên trách cũng sẽ thảo luận trọng điểm về phương án bảo vệ người dùng cũng như cải thiện chế độ bảo vệ thông tin cá nhân.