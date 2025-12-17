Tâm lý tiêu dùng Hàn Quốc tháng 12/2025 quay lại xu hướng giảm sau một tháng

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 24/12 công bố kết quả khảo sát xu hướng tiêu dùng tháng 12/2025, trong đó chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng này đạt 109,9 điểm, giảm 2,5 điểm so với tháng trước. Chỉ số này trong tháng 11 đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 8 năm, nhưng đã quay đầu giảm chỉ sau một tháng. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cho biết người được khảo sát đã bày tỏ lo ngại về triển vọng kinh tế vì tỷ giá hối đoái tăng cao kéo dài.Đáng chú ý, chỉ số triển vọng kinh tế trong tương lai gần, thể hiện triển vọng kinh tế sau 6 tháng tới, đã giảm 6 điểm so với tháng trước. Chỉ số đánh giá tình hình kinh tế hiện tại cũng giảm 5 điểm. Ngược lại, chỉ số triển vọng giá nhà tăng 2 điểm so với tháng 11 dù đà tăng giá căn hộ chung cư ở khu vực Seoul và lân cận thủ đô chững lại sau gói biện pháp ngày 15/10 của Chính phủ.Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng vẫn giữ ở mức 2,6%, tương đương tháng trước. Đây là chỉ số thể hiện nhận định về mức tăng giá tiêu dùng sau một năm tới.