Truy tố 10 đối tượng làm rò rỉ công nghệ chíp bán dẫn của Hàn Quốc cho Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul ngày 23/12 công bố đã truy tố giam giữ 5 đối tượng, trong đó có một cựu quản lý công ty điện tử Samsung, với cáo buộc vi phạm Luật phòng ngừa cạnh tranh không công bằng (tiết lộ bí mật kinh doanh) và Luật bảo vệ công nghệ công nghiệp (làm rò rỉ công nghệ trọng tâm quốc gia cho nước ngoài). Ngoài ra, 5 đối tượng khác cũng bị Viện Kiểm sát truy tố không giam giữ, trong đó có nhân viên đội phát triển của công ty chíp nhớ ChangXin (CXMT) của Trung Quốc.ChangXin là công ty bán chíp bán dẫn DRAM đầu tiên của Trung Quốc được thành lập vào năm 2016 bằng nguồn vốn chính quyền địa phương và các công ty thiết kế chíp bán dẫn Trung Quốc. Chỉ sau 7 năm thành lập, ChangXin đã trở thành doanh nghiệp thứ tư trên thế giới thành công trong việc sản xuất đại trà DRAM 10 nm (nanomet). Tính đến năm 2024, thị phần toàn cầu của ChangXin đạt 7%, xếp thứ 4 thế giới. Dù nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ Trung Quốc, nhưng nguyên nhân then chốt của tốc độ tăng trưởng hiếm thấy này được xác định là nhờ việc "đánh cắp công nghệ".Trước hết, ChangXin đã lôi kéo một cựu nghiên cứu viên họ Jeon của hãng điện tử Samsung để thu thập toàn bộ thông tin về quy trình 10 nm mà Samsung phải đầu tư 1.600 tỷ won (1,09 tỷ USD) để phát triển trong suốt 5 năm. Ông Jeon đã né tránh hệ thống an ninh của Samsung, vốn hạn chế điện thoại di động và USB, bằng cách chép tay lại toàn bộ bản vẽ, tài liệu lên tới hàng trăm trang. Sau đó, ChangXin đã lôi kéo thêm các kỹ sư khác của Samsung, thậm chí còn đánh cắp cả công nghệ then chốt quốc gia của hãng SK Hynix.Để tránh sự giám sát của Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS), các đối tượng này đã lập ra công ty bình phong, thường xuyên thay đổi địa điểm văn phòng. Họ sử dụng điện thoại hoặc email của Trung Quốc, thậm chí còn lập sẵn ám hiệu để thông báo cho đồng phạm trong trường hợp khẩn cấp như bị cấm xuất cảnh hay bị bắt giữ.Số tiền các đối tượng này nhận được để tuồn công nghệ nhiều nhất cũng chỉ tương đương vài trăm tỷ won (tương đương vài trăm triệu USD). Tuy nhiên, riêng trong năm 2024, Điện tử Samsung đã bị sụt giảm doanh thu khoảng 5.000 tỷ won (3,42 tỷ USD) và ước tính sẽ còn chịu thiệt hại lên tới hàng chục nghìn tỷ won (hàng chục tỷ USD) trong tương lai.Đối với các đối tượng còn đang ở Trung Quốc, Viện Kiểm sát Hàn Quốc đã đề nghị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã và tiếp tục mở rộng điều tra.