Seoul và Washington nhất trí xúc tiến hiệp định riêng về hợp tác tàu ngầm hạt nhân

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo ngày 24/12 tại Phủ Tổng thống, Chánh Văn phòng An ninh quốc gia, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Wi Sung-lac đã công bố về kết quả chuyến thăm ba nước Mỹ, Canada, Nhật Bản.Trước tiên, ông Wi cho biết chuyến thăm Mỹ lần này nhằm mục đích triển khai các bước đi tiếp theo ở lĩnh vực an ninh liên quan đến tài liệu tóm lược chung về kết quả hội đàm thượng đỉnh mà hai nước Hàn-Mỹ công bố vào tháng trước. Seoul và Washington đồng tình cần thiết xây dựng một hiệp định riêng liên quan đến hợp tác tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, nhất trí sẽ cùng nhau xúc tiến.Liên quan đến vấn đề làm giàu urunium và tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, Chánh Văn phòng Wi cho biết đã trình bày với phía Mỹ rằng Tổng thống Lee Jae Myung cũng đã nhiều lần nhấn mạnh về quyết tâm không phổ biến vũ khí hạt nhân; đồng thời nhấn mạnh năng lực của Hàn Quốc là vấn đề hợp tác chiến lược xét trên khía cạnh an ninh năng lượng của cả hai nước.Ông Wi cho biết đã gặp gỡ hàng loạt quan chức chủ chốt trong Chính phủ Mỹ, những người đóng vai trò quan trọng trong quá trình thực thi nội dung bản tóm lược chung, như Ngoại trưởng kiêm Cố vấn an ninh quốc gia Nhà trắng Marco Rubio, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright. Hai bên nhất trí Mỹ sẽ cử phái đoàn cấp chuyên viên thăm Hàn Quốc vào đầu năm tới để chính thức tham vấn theo từng vấn đề cụ thể ở lĩnh vực an ninh.Ông kỳ vọng trong các cuộc tham vấn đầu năm sau, hai bên sẽ thảo luận về các vấn đề như làm giàu uranium và tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, tàu ngầm hạt nhân. Sau quá trình tham vấn cấp chuyên viên sẽ tới quá trình rà soát cấp cao. Năm tới cũng là năm diễn ra bầu cử ở Mỹ, nên hai bên nhất trí cần đẩy nhanh tốc độ tham vấn.Khi phóng viên đặt câu hỏi liệu Chính phủ có cân nhắc sử dụng nhiên liệu hạt nhân làm giàu cao cho tàu ngầm hạt nhân hay không, ông Wi trả lời Chính phủ đang xem xét trang bị lò phản ứng sử dụng nhiên liệu làm giàu thấp cho tàu ngầm.