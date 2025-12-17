Hàn Quốc ưu đãi thuế nhằm kéo dòng vốn đầu tư cổ phiếu nước ngoài trở lại trong nước

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 24/12 công bố phương án hỗ trợ thuế cho nhà đầu tư cổ phiếu tại nước ngoài, một phần trong những nỗ lực nhằm cải thiện cung cầu đô-la Mỹ trong nước.Theo phương án công bố, nhà đầu tư cá nhân nếu bán cổ phiếu nước ngoài nắm giữ trước ngày 23/12 và đổi sang tiền won để đầu tư dài hạn vào cổ phiếu trong nước thì sẽ được miễn thuế thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu.Quyết định miễn thuế này của Chính phủ Hàn Quốc nhằm mục đích khuyến khích các nhà đầu tư cá nhân quay trở lại đầu tư trong nước, trong bối cảnh số lượng nhà đầu tư ra nước ngoài tăng vọt dẫn tới tình trạng thiếu hụt đồng đồ-la Mỹ nghiêm trọng.Ưu đãi thuế nói trên sẽ áp dụng theo hạn mức nhất định, và tỷ lệ ưu đãi thuế khác nhau tùy theo thời điểm nhà đầu tư bán ra cổ phiếu nước ngoài để đầu tư vào cổ phiếu trong nước. Ví dụ nếu nhà đầu tư bán ra cổ phiếu nước ngoài để quay về đầu tư trong nước trong quý I/2026 thì sẽ được giảm thuế 100%, nếu thời điểm là vào quý II thì sẽ giảm xuống 80%.Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và tài chính công bố về việc ra mắt sản phẩm "bán ngoại tệ kỳ hạn" dành cho nhà đầu tư cá nhân, cho phép ấn định trước tỷ giá sẽ bán ra trong tương lai. Sản phẩm này được kỳ vọng sẽ giúp các nhà đầu tư cá nhân giảm nhẹ được rủi ro biến động tỷ giá dù không trực tiếp bán ra cổ phiếu sở hữu ở nước ngoài, vừa tạo ra hiệu ứng bổ sung nguồn đô-la Mỹ trên thị trường ngoại hối trong nước.Mức thuế áp với khoản lợi tức mà doanh nghiệp Hàn Quốc có công ty con tại nước ngoài chi trả cho nhà đầu tư, hiện đang được miễn thuế 95%, sẽ được nâng lên thành 100%. Biện pháp này nhằm khuyến khích doanh nghiệp chuyển thêm tài sản ngoại hối về nước.Song song với ưu đãi về thuế, Chính phủ cũng sẽ nỗ lực về mặt chính sách nhằm giải tỏa tình trạng mất cân bằng mang tính cơ cấu về cung cầu ngoại hối.