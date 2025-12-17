Thủ tướng Hàn Quốc cam kết thực thi trách nhiệm trong vụ chất diệt khuẩn máy tạo ẩm

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp lần thứ 8 của Hội đồng điều phối chính sách quốc gia, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết Chính phủ sẽ sửa đổi toàn diện Luật về trách nhiệm đối với thiệt hại môi trường và bồi thường, khắc phục thiệt hại, để quy định rõ thảm họa chất diệt khuẩn máy tạo ẩm là một thảm họa xã hội. Đồng thời, Chính phủ sẽ chuyển đổi sang hệ thống bồi thường và hỗ trợ dựa trên cơ sở trách nhiệm thuộc về Nhà nước.Thảm họa chất diệt ẩm máy tạo ẩm chỉ vụ việc trong đó các sản phẩm chất diệt khuẩn máy tạo ẩm được bán ra từ năm 1994 gây ra tổn thương về phổi ở người. Năm 2011, thông qua quá trình điều tra dịch tễ của Cơ quan quản lý dịch bệnh, mối liên quan giữa chất diệt khuẩn máy tạo ẩm với tổn thương về phổi đã lần đầu tiên được xác định. Tính đến cuối tháng trước, đã có tổng cộng 5.942 người được Chính phủ Hàn Quốc công nhận là nạn nhân của chất diệt khuẩn máy tạo ẩm.Ông Kim nhắc lại phán quyết của Tòa án tối cao vào tháng 6 năm ngoái công nhận trách nhiệm của Chính phủ trong vụ chất diệt khuẩn máy tạo ẩm. Do đó, Chính phủ sẽ thực hiện trách nhiệm đó một cách nghiêm túc.Thủ tướng một lần nữa gửi lời xin lỗi và an ủi sâu sắc tới khoảng 6.000 nạn nhân và gia đình của họ, những người đã phải chịu đựng đau đớn và bất an suốt nhiều năm, kể cả sau khi nguyên nhân được xác định vào năm 2011. Chính phủ sẽ triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ đa dạng cho các nạn nhân, đồng thời phối hợp giữa các Bộ ngành, do Bộ Khí hậu, năng lượng và môi trường chủ quản để nỗ lực khôi phục niềm tin cho các nạn nhân.