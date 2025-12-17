Tỷ giá won-USD phiên 24/12 giảm sâu nhất trong hơn ba năm

Photo : YONHAP News

Trong ngày 24/12, cơ quan quản lý ngoại hối Hàn Quốc đã đưa ra thông điệp nhằm ổn định tỷ giá hối đoái trong giai đoạn cuối năm.Ngay sau khi thị trường ngoại hối Seoul mở cửa vào cùng ngày, Vụ trưởng Vụ Tài chính quốc tế, Bộ Kế hoạch và tài chính Kim Jae-hwan cùng Vụ trưởng Vụ quốc tế Ngân hàng trung ương (BOK) Yoon Kyung-soo đã công bố "thông điệp liên quan đến thị trường của cơ quan quản lý ngoại hối", nhấn mạnh sự suy yếu quá mức của đồng won là điều không mong muốn.Hai cơ quan này cho biết trong vòng một, hai tuần trở lại đây, Chính phủ đã liên tục công bố biện pháp của mỗi Bộ ngành, cơ quan hữu quan nhằm ổn định tình hình thị trường ngoại hối, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ cũng như năng lực thực thi chính sách tổng thể của Chính phủ.Sau động thái can thiệp này, tỷ giá won-USD đã có thời điểm giảm gần 20 won. Cùng ngày, tỷ giá mở cửa ở mức 1.484,9 won đổi 1 USD, tăng 1,3 won, nhưng tới lúc 9 giờ 5 phút đã giảm xuống 1.465,5 won đổi 1 USD. Sau đó, tỷ giá tiếp tục đà giảm, cuối cùng khép lại phiên giao dịch cùng ngày ở mức 1.449,8 won đổi 1 USD, giảm 33,8 won. Mức giảm này là mức giảm sâu nhất trong vòng hơn ba năm kể từ phiên ngày 11/11/2022 (giảm 59,1 won), khi thị trường ngoại hối biến động mạnh liên quan đến việc Chính phủ Mỹ thắt chặt tiền tệ.Trước đó, Chính phủ và BOK đã công bố hàng loạt biện pháp nhằm ổn định tỷ giá như điều chỉnh hợp lý chế độ vị thế ngoại hối kỳ hạn, tìm kiếm "khung mới" liên quan đến quỹ lương hưu quốc gia nhằm hài hòa giữa hiệu quả sinh lợi của quỹ lương hưu với ổn định thị trường ngoại hối.Chánh Văn phòng Chính sách Văn phòng Tổng thống Kim Yong-beom ngày 18/12 đã họp khẩn với lãnh đạo 7 tập đoàn lớn trong nước về vấn đề tỷ giá. Song song với đó, BOK tạm thời miễn phí đóng góp bảo đảm tính lành mạnh ngoại hối cho các tổ chức tài chính trong nước trong 6 tháng đầu năm sau, quyết định trả lãi cho phần tiền dự trữ bắt buộc vượt mức đối với tiền gửi ngoại tệ tại các tổ chức tài chính trong cùng giai đoạn trên.Thị trường đang có phỏng đoán rằng Ủy ban điều hành quỹ lương hưu quốc gia sẽ có thể bán ra một lượng lớn đô-la Mỹ thông qua biện pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá nhằm quản lý tỷ giá chốt phiên cuối năm 2025.