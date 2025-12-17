Chính phủ Hàn Quốc giảm tiếp thuế xăng dầu tới tháng 2/2026

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 24/12 công bố gia hạn thêm hai tháng biện pháp giảm thuế xăng dầu, dự kiến kết thúc vào cuối tháng 12, nhằm ổn định giá cả và hỗ trợ hồi phục dân sinh. Theo đó, mức giảm 7% với xăng, 10% đối với dầu diesel, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và butan sẽ tiếp tục được áp dụng tới hết ngày 28/2 năm sau.Chính phủ giải thích đã quyết định gia hạn sau khi cân nhắc tới biến động giá dầu và gánh nặng chi phí nhiên liệu của người dân. Biện pháp này được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt phần nào chi phí xăng dầu cho người dân.Mặt khác, biện pháp giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô, vốn cũng dự kiến kết thúc trong năm nay, sẽ được gia hạn đến cuối tháng 6 năm sau. Hiện tại, thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô đang được áp dụng thuế suất linh hoạt, giảm từ 5% xuống 3,5% với hạn mức là 1 triệu won (684 USD). Tuy nhiên, Chính phủ cho biết sẽ chỉ giảm thuế này tới ngày 30/6 năm sau và chấm dứt, không gia hạn thêm, xét đến xu hướng phục hồi gần đây của tiêu dùng nội địa.Bên cạnh đó, Chính phủ cũng quyết định sẽ chấm dứt biện pháp giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với nhiên liệu phát điện vào cuối tháng này. Trước đó, Chính phủ đã giảm thuế nhằm giảm gánh nặng giá thành phát điện cho các doanh nghiệp năng lượng Nhà nước.