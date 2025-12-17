Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật xử phạt nặng hành vi đưa tin sai sự thật

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc chiều ngày 24/12 đã khép lại phiên tranh luận không giới hạn liên quan đến dự thảo sửa đổi Luật về thúc đẩy sử dụng mạng thông tin truyền thông và bảo hộ thông tin, tiến hành biểu quyết dự luật. Kết quả, dự thảo đã được thông qua với 170 trên 177 nghị sĩ tán thành, 3 người phản đối, 4 người bỏ phiếu trống. Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đã không tham gia biểu quyết do lo ngại dự luật sửa đổi xâm phạm đến quyền tự do biểu đạt và kiểm soát báo chí.Luật sửa đổi có nội dung chính là quy định rõ về các loại thông tin trái phép, thông tin sai sự thật, thông tin bị thao túng, cấm phân phối các thông tin này trong mạng thông tin truyền thông.Đặc biệt, dự luật còn quy định về chế độ bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt với các cơ quan báo chí hay YouTuber nếu phát tán tin tức trái phép, sai sự thật hoặc bị thao túng nhằm mục đích trục lợi bất chính, gây hại cho người khác, mức bồi thường có thể gấp tối đa 5 lần thiệt hại thực tế. Ngoài ra, dù tin tức nêu ra sự thật nhưng nếu với mục đích phỉ báng, làm tổn hại danh dự người khác thì có thể bị phạt tù đến 3 năm hoặc phạt tiền đến 30 triệu won (20.500 USD).Với việc dự luật được thông qua, cuộc đối đầu của chính giới trong phiên tranh luận không giới hạn kéo dài ba ngày hai đêm đã tạm thời khép lại.