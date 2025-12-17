Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến tiếp tục giữ chức vụ trong nhiệm kỳ tới

Photo : YONHAP News

Theo hãng tin AFP (Pháp) ngày 24/12, đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XIII từ ngày 22-23/12 để bầu ra người lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới.Tại đây, đảng Cộng sản Việt Nam đã đi đến quyết định Tổng Bí thư Tô Lâm, người đứng đầu bộ máy chính trị của Việt Nam, sẽ tiếp tục giữ chức vụ này trong nhiệm kỳ 5 năm tới (2026-2031) để đảm bảo sự ổn định cho đất nước.Một nguồn thạo tin khác cũng tiết lộ Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ tiếp tục đảm nhiệm cương vị hiện tại mà còn có khả năng được chỉ định kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước, vị trí quyền lực đứng thứ hai trong hệ thống chính trị Việt Nam.Việt Nam theo thể chế lãnh đạo tập thể gồm "tứ trụ" theo thứ tự quyền lực đứng đầu là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, tiếp đến là Chủ tịch nước (phụ trách ngoại giao và quốc phòng), Thủ tướng (phụ trách hành chính), Chủ tịch Quốc hội (lập pháp).Việc ông Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư sẽ được chính thức thông qua và công bố sau Đại hội đại biểu toàn quốc, dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến ngày 25/1/2026. Các kế hoạch chính sách trọng yếu trong 5 năm tới cũng sẽ được công bố tại thời điểm này.Tổng Bí thư Tô Lâm sinh năm 1957 tại tỉnh Hưng Yên (Việt Nam), có học vị tiến sĩ Luật. Ông có hơn 40 năm công tác tại Bộ Công an từ năm 1979, từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Tháng 5/2024, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch nước. Đến tháng 7 cùng năm, sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, ông chính thức trở thành Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam.Ông Tô Lâm được đánh giá là nhân vật có quan điểm cứng rắn trong xử lý các vấn đề an ninh, trật tự trong nước. Ông đã góp phần chỉ đạo chiến dịch "đốt lò" chống tham nhũng, qua đó bắt giữ hàng nghìn cán bộ thuộc đảng và Chính phủ cũng như doanh nhân có dính líu tới hành vi tham nhũng, tiêu cực.Dù thời gian cầm quyền chưa dài, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đẩy nhanh tốc độ cải cách hành chính và đầu tư cơ sở hạ tầng, tiến hành tái cơ cấu và tinh gọn bộ máy Chính phủ; đồng thời ông cũng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua chiến dịch chống tham nhũng.Hãng tin Bloomberg (Mỹ) đánh giá các cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm được nhiều nhà đầu tư ủng hộ, tuy nhiên cũng có quan điểm cho rằng Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi với tốc độ và mức độ quá nhanh.