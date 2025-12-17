Hàn Quốc đặt mục tiêu xuất khẩu hàng tiêu dùng đạt 70 tỷ USD vào năm 2030

Photo : YONHAP News

Tại Hội nghị Bộ trưởng hữu quan về nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp ngày 24/12 do Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Koo Yun-cheol chủ trì, Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc cho biết đã cùng các cơ quan liên quan xây dựng và công bố "Kế hoạch mở rộng xuất khẩu hàng tiêu dùng Hàn Quốc".Theo kế hoạch, Seoul sẽ tận dụng làn sóng lan tỏa của nội dung Hàn Quốc (K-content), chuyển sự ưa chuộng đối với hàng tiêu dùng Hàn Quốc thành động lực mở rộng xuất khẩu, hướng tới mục tiêu đạt 70 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng tiêu dùng tiềm năng vào năm 2030.Bên cạnh đó, Seoul sẽ triển khai bồi dưỡng các "doanh nghiệp hàng tiêu dùng cao cấp Hàn Quốc" có khả năng cạnh tranh với các tập đoàn toàn cầu trong 5 nhóm hàng tiêu dùng triển vọng gồm thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, hàng gia dụng và may mặc.Năm nay, xuất khẩu của Hàn Quốc đang tiến sát mốc 700 tỷ USD, lần đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cơ cấu xuất khẩu của Hàn Quốc vẫn tập trung vào một số thị trường như Mỹ và Trung Quốc, phụ thuộc lớn vào một số mặt hàng chủ lực như chíp bán dẫn và ô tô. Vì vậy, nhằm đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu, Seoul sẽ tận dụng xu hướng toàn cầu của làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu), thúc đẩy các mặt hàng tiêu dùng như thực phẩm và mỹ phẩm của Hàn Quốc trở thành động lực xuất khẩu mới.Cụ thể, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến triển khai “Dự án mũi nhọn về hàng tiêu dùng Hàn Quốc" (giai đoạn 2026-2028), hỗ trợ các kênh phân phối và doanh nghiệp hàng tiêu dùng mở rộng ra thị trường nước ngoài, qua đó xây dựng các doanh nghiệp dẫn dắt xuất khẩu hàng tiêu dùng trong nước.Chính phủ cũng liên kết chặt chẽ các gói hỗ trợ theo từng bộ, ngành; mở rộng bảo hiểm thương mại nhằm giảm gánh nặng vốn cho doanh nghiệp; mở rộng hỗ trợ logistics và phân phối chuyên biệt cho xuất khẩu hàng tiêu dùng. Các nền tảng trực tuyến toàn cầu bán hàng tiêu dùng Hàn Quốc ở nước ngoài cũng sẽ được hỗ trợ nhằm thu hút người tiêu dùng quốc tế.Tại 10 khu vực trọng điểm ở nước ngoài, Hàn Quốc sẽ thành lập "bộ phận lưu thông hàng tiêu dùng Hàn Quốc", cung cấp các dịch vụ phục vụ đổi trả bao gồm thu gom hàng, kiểm định chất lượng, đóng gói lại và gửi lại hàng. Số lượng trung tâm logistics chung tại các thị trường tiềm năng ở nước ngoài cũng dự kiến tăng từ 302 điểm trong năm 2025 lên 322 điểm vào năm 2026. Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn trong quá trình xuất khẩu, bao gồm chứng nhận ở nước ngoài và các rào cản phi thuế quan.