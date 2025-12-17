Chủ tịch Bắc Triều Tiên thị sát dự án đóng tàu ngầm hạt nhân lớp 8.700 tấn

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 25/12 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã trực tiếp thị sát dự án đóng "tàu ngầm dẫn đường chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân" lớp 8.700 tấn.Tại đây, ông Kim nhấn mạnh kế hoạch đóng tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc, đã được Washington nhất trí gần đây theo đề nghị từ Seoul, sẽ càng làm gia tăng bất ổn trên bán đảo Hàn Quốc. Bình Nhưỡng coi đây là một hành động khiêu khích, xâm phạm nghiêm trọng tới sự an toàn và chủ quyền trên biển của Bắc Triều Tiên, là mối đe dọa an ninh mà nước này buộc phải đáp trả.Chủ tịch khẳng định giữ vững chính sách an ninh quốc gia và nguyên tắc kiềm chế đối phương, khiến kẻ địch nhận thức rõ sẽ phải trả giá đắt nếu động chạm đến sự an toàn chủ quyền chiến lược của nước này. Nhà lãnh đạo miền Bắc nhấn mạnh việc tăng cường hơn nữa "lá chắn hạt nhân", sự bảo đảm an toàn tuyệt đối, cũng như củng cố vững chắc vị thế không thể đảo ngược đó, chính là sứ mệnh và bổn phận thiêng liêng của thế hệ hiện tại. Đảng và Chính phủ Bắc Triều Tiên quyết tâm xây dựng năng lực hạt nhân, bảo đảm môi trường hòa bình vĩnh viễn và an toàn tuyệt đối cho quốc gia. Qua đây, Chủ tịch miền Bắc đã một lần nữa tái khẳng định lập trường không phi hạt nhân hóa.Về tàu ngầm hạt nhân mới mà miền Bắc đang đóng, ông Kim đánh giá đây sẽ là sự thay đổi mang tính bước ngoặt, là một bộ phận quan trọng khiến cả kẻ thù cũng phải tin vào năng lực răn đe chiến tranh mà Bình Nhưỡng đạt được. Tên gọi mà miền Bắc sử dụng cho thấy có thể nước này đang đóng tàu ngầm chạy bằng nhiên liệu hạt nhân, trong đó trang bị tên lửa dẫn đường chiến lược. Miền Bắc từng công bố về dự án đóng tàu ngầm hạt nhân vào tháng 3 năm nay căn cứ theo quyết định của Đại hội đảng Lao động lần thứ 8.Mặt khác, KCNA cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tuyên bố quyết tâm và phương châm chiến lược, chiến thuật về việc tiếp tục vũ trang hạt nhân cho lực lượng Hải quân. Nội dung này được phân tích là miền Bắc sẽ tiếp tục phát triển năng lực phóng vũ khí hạt nhân từ trên biển.