Thông điệp Giáng sinh 2025 từ Tổng thống Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

Nhân dịp Giáng sinh 2025, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã có bài viết đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 25/12, cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa trong năm mới để mang lại hơi ấm và hy vọng cho cuộc sống thường nhật của tất cả người dân.Tổng thống nhắc đến Chúa Jesus, Đấng sinh ra ở nơi thấp hèn và tối tăm nhất, đã dành trọn cuộc đời mình để đồng hành cùng những con người đau khổ và bệnh tật. Có lẽ chính một cuộc đời như vậy là ý nghĩa thực sự của Giáng sinh mà mỗi người cần ghi nhớ.Mặc dù Ngày Giáng sinh quay trở lại mỗi năm, nhưng Tổng thống hy vọng trong năm nay, tất cả người dân sẽ hạnh phúc hơn một chút, được nhìn vào mắt của người mà mình yêu thương, mỉm cười và cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ trong dịp lễ này. Ông cầu nguyện để Giáng sinh năm nay sẽ trở thành niềm an ủi với người này, một khoảng nghỉ với người kia, và là một dịp quý giá để ai đó có thêm dũng khí sống tiếp cho ngày mai.Các nhà thờ Công giáo và hội thánh Tin lành trên khắp Hàn Quốc cùng hân hoan tổ chức thánh lễ và lễ thờ phượng kỷ niệm sự ra đời của Hài nhi Jesus. Tổng Giáo phận Công giáo Seoul đã cử hành Thánh lễ Đêm Giáng sinh tại Nhà thờ lớn Myeongdong. Tổng Giám mục Chung Soon-taek cầu chúc sự an ủi và hy vọng của Giáng sinh sẽ được lan tỏa tới những người đang sống trong tổn thương và sự cô lập.Các hội thánh lớn của đạo Tin lành như Hội thánh Phúc âm toàn vẹn Yoido (Seoul) cũng đồng loạt tổ chức lễ thờ phượng Giáng sinh, cầu mong ánh sáng của Giáng sinh sẽ trở thành nguồn hy vọng và an ủi cho những người đang chìm trong tuyệt vọng và đau khổ.