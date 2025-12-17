Cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ chỉ trích Quốc hội Hàn Quốc gây sức ép với Coupang

Photo : YONHAP News

Ông Robert O’Brien, cựu Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, ngày 23/12 (giờ địa phương) đã đăng tải một bài viết trên mạng xã hội X, chỉ trích các động thái siết chặt quy chế của Quốc hội Hàn Quốc với Coupang sau vụ rò rỉ thông tin khách hàng quy mô lớn.Ông này viết rằng việc Quốc hội Hàn Quốc đang nhắm vào Coupang một cách quyết liệt sẽ tạo tiền đề cho các biện pháp phân biệt đối xử tiếp theo của Ủy ban giao dịch công bằng Hàn Quốc, dựng lên hàng rào quy chế rộng hơn với doanh nghiệp Mỹ.Cựu quan chức Mỹ nhấn mạnh trong thời gian qua, Tổng thống Donald Trump đã nỗ lực để tái cân bằng quan hệ thương mại với Hàn Quốc. Nếu Seoul nhắm vào các doanh nghiệp công nghệ của Mỹ, cản trở những nỗ lực này của ông Trump thì đây là điều "cực kỳ đáng tiếc".Theo cựu quan chức này, Chính phủ Mỹ cần đối phó một cách quyết liệt để đảm bảo các doanh nghiệp được đối xử một cách công bằng, đồng thời duy trì cân bằng chiến lược trước sức ảnh hưởng ngày một lớn trong lĩnh vực này của Trung Quốc. Nội dung này được phân tích là nhằm kêu gọi Chính phủ Washington can dự và có phản ứng chính thức.Trong bài viết trên, ông O'Brien hoàn toàn không đề cập tới trách nhiệm của Coupang trong vụ rò rỉ thông tin cá nhân, mà chỉ tập trung nêu bật rằng doanh nghiệp Mỹ đang bị đối xử bất công tại Hàn Quốc.100% cổ phần của Coupang tại Hàn Quốc thuộc sở hữu của công ty mẹ Coupang được niêm yết trên thị sàn chứng khoán Mỹ. Công ty mẹ Coupang từng quyên góp 1 triệu USD trong lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump hồi tháng 1 năm nay, và tổng cộng đã chi hơn 10 triệu USD trong vòng 5 năm qua cho các hoạt động vận động hành lang.Vào ngày 29/11, Coupang công bố dữ liệu của hơn 33,7 triệu tài khoản khách hàng đã bị rò rỉ, bao gồm các thông tin cá nhân như tên, email, số điện thoại, địa chỉ và một phần thông tin đơn hàng.