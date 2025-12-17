Hanwha bắt tay chuẩn bị đóng tàu ngầm hạt nhân cho Mỹ

Photo : YONHAP News

Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch xây dựng “Hạm đội vàng” (Golden Fleet) cho Hải quân, trong đó nhắc đến nhà máy đóng tàu Hanwha Philly của tập đoàn Hanwha (Hàn Quốc) ở Philadelphia như một đối tác hợp tác trong kế hoạch này.Trong buổi họp báo với báo chí Hàn Quốc ngày 22/12 (giờ địa phương), ông Tom Anderson, Giám đốc Bộ phận đóng tàu của công ty Hanwha Defense USA, cho biết nhà máy đóng tàu Hanwha Philly đã bắt tay vào chuẩn bị để đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Các hoạt động đang được triển khai bao gồm bổ sung thêm nhân lực, cải thiện hiệu suất, đầu tư thiết bị, cũng như tiếp nhận các mô hình tiêu biểu và chuyển giao công nghệ từ nhà máy đóng tàu tại Hàn Quốc. Nhà máy cũng đang chiêu mộ thêm các chuyên gia liên quan tới việc thiết kế, đóng và vận hành tàu ngầm lớp Virginia, đặc biệt là chuyên gia liên quan đến chế tạo module và block (khối) tàu.Ông này cho biết thời điểm có thể sản xuất tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân còn phụ thuộc vào phương thức hợp tác giữa Chính phủ Hàn-Mỹ trong thời gian tới. Nhà máy Hanwha Philly sở hữu năng lực đóng được tàu ngầm hạt nhân, không giới hạn một model nào cụ thể.Về phát biểu trên, một đại diện khác của Hanwha cho biết tại nhà máy Hanwha Philly sẽ đóng tàu ngầm hạt nhân của Mỹ, còn tại nhà máy của hãng Hanwha Ocean tại thành phố Geoje (tỉnh Nam Gyeongsang) sẽ đóng tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc.Mặt khác, tại buổi họp báo trên, Giám đốc chiến lược toàn cầu của tập đoàn Hanwha Alex Wong nhận định Chính phủ và Quốc hội Mỹ đang hình thành sự đồng thuận về hợp tác với các đồng minh trong việc tái thiết ngành đóng tàu. Ông cho rằng Mỹ sẽ xúc tiến biến Philadelphia trở thành cứ điểm đóng tàu ngầm hạt nhân.