Hai tù binh Bắc Triều Tiên tại Ukraine viết thư bày tỏ ý định quy hàng Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

"Liên minh thống nhất Gyeoreul" (Gyeoreul Unification Solidarity), một tổ chức của người tị nạn Bắc Triều Tiên, cho biết hai tù binh miền Bắc bị quân đội Ukraine bắt giữ đã gửi thư tay bày tỏ nguyện vọng đến tị nạn tại Hàn Quốc.Lá thư tay đã được chuyển tới tổ chức này thông qua một phóng viên tên Kim Young-mi, chuyên đưa tin tại khu vực xung đột gần đây. Trong thư, hai binh lính này cho biết đã quyết định tới Hàn Quốc, coi những người đang sống tại miền Nam như người thân ruột thịt.Hai tù binh này đã gặp phóng viên Kim tại một trại giam tù binh gần Kiev, Ukraine vào ngày 28/10 vừa qua. Bức thư đã được phóng viên chuyển cho tổ chức này vào đầu tháng 12. Tổ chức dân sự cho biết hai thanh niên miền Bắc đã thể hiện một cách rõ ràng về ý định quy hàng Hàn Quốc.