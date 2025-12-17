Ngân hàng trung ương Hàn Quốc công bố phương hướng chính sách tiền tệ 2026

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 25/12 công bố "Phương hướng điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng 2026", trong đó đề ra phương án vận hành lãi suất cơ bản và cơ chế cho vay trong năm sau. Vào mỗi dịp cuối năm, Ủy ban Chính sách tiền tệ của BOK sẽ thông qua và công bố phương hướng điều hành chính sách tiền tệ của năm tiếp theo.Ngân hàng trung ương cho biết sẽ cân nhắc tổng thể về tình hình giá cả và xu hướng tăng trưởng kinh tế, tình hình ổn định tài chính để quyết định có nâng lãi suất cơ bản trong năm sau hay không cũng như thời điểm thực hiện.BOK dự đoán tăng trưởng kinh tế năm sau sẽ vượt tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng, song sẽ không tránh khỏi tác động từ môi trường thương mại toàn cầu, tình hình ngành chíp bán dẫn và tốc độ hồi phục tiêu thụ nội địa. Về lạm phát, BOK nhận định tỷ lệ tăng giá tiêu dùng năm sau sẽ dao động quanh mức mục tiêu nhưng áp lực từ tỷ giá cao và xu hướng hồi phục tiêu thụ nội địa có thể cao hơn dự đoán. Liên quan tới việc tỷ giá liên tục tăng trong thời gian gần đây, BOK cho biết sẽ tăng cường giám sát tình hình thị trường, có biện pháp chủ động bình ổn thị trường nếu tỷ giá biến động quá mức.Ngân hàng trung ương sẽ phối hợp với Chính phủ, đẩy mạnh nỗ lực cải thiện tình trạng bất cân bằng cung cầu ngoại hối, mở cửa thị trường ngoại hối 24/24 giờ, kiện toàn các quy định liên quan đến việc giao dịch đồng won ngoài lãnh thổ giữa các đối tượng không cư trú.