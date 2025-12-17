Hải quân Hàn Quốc tập trận gần đảo Dokdo lần thứ hai trong năm

Photo : YONHAP News

Hải quân Hàn Quốc ngày 24/12 đã tổ chức kín cuộc tập trận bảo vệ lãnh thổ biển Đông tại gần đảo Dokdo.Hải quân giải thích đây là cuộc tập trận được tổ chức định kỳ hàng năm. Cuộc tập trận lần này cũng nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ, người dân và tài sản quốc gia. Phương thức tập trận cũng như quy mô lực lượng tham gia ở mức tương tự với các cuộc tập trận trước đây.Giới chức quân sự Hàn Quốc gọi hai cuộc tập trận phòng vệ đảo Dokdo diễn ra hàng năm là "tập trận bảo vệ lãnh thổ biển Đông". Đây là cuộc tập trận thứ hai được tổ chức trong nhiệm kỳ của Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung, sau lần đầu vào ngày 17/7. Khi đó, Chính phủ Nhật Bản đã bày tỏ lập trường phản đối.Lần này, Tokyo tiếp tục có phản ứng tương tự. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương Kanai Masaaki đã bày tỏ lập trường phản đối với Công sứ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nhật Bản Kim Jang-hyun. Công sứ Nhật Bản tại Seoul Matsuo Hirotaka cũng đã truyền đạt lập trường phản đối tới Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Sang-hoon.Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ dựa trên lập trường nhất quán từ trước tới nay với đảo Takeshima (cách người Nhật gọi đảo Dokdo của Hàn Quốc).