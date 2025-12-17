Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đổi lại tên thành Phủ Tổng thống từ 29/12

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống ngày 24/12 đã ra thông cáo báo chí cho biết vào lúc 0 giờ ngày 29/12 tới đây, Bonghwangki (cờ Phượng hoàng), lá cờ biểu tượng của Tổng thống, sẽ được hạ xuống tại Yongsan, đồng thời được kéo lên tại Phủ Tổng thống (quận Jongno, Seoul). Theo đó, từ ngày 29/12, tên gọi chính thức của Văn phòng Tổng thống sẽ được đổi thành Phủ Tổng thống, 3 năm 7 tháng sau khi cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol di dời văn phòng làm việc tới quận Yongsan, Seoul.Tới thời điểm hiện tại, Văn phòng Tổng thống đã hoàn tất công tác di dời phần lớn bộ máy tới Phủ Tổng thống, trừ một số phòng ban. Tổng thống Lee Jae Myung sẽ chính thức tới làm việc tại Phủ Tổng thống từ cuối tháng này.Phủ Tổng thống, còn được biết đến với tên gọi là Cheongwadae (Nhà Xanh) là nơi ở và làm việc trước đây của các đời Tổng thống Hàn Quốc. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol sau khi nhậm chức vào năm 2022 đã xúc tiến di dời nơi làm việc tới quận Yongsan (Seoul) và mở cửa Phủ Tổng thống cho công chúng tham quan.