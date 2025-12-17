20% học sinh ở Seoul coi tình trạng bạo lực học đường ở mức nghiêm trọng

Photo : YONHAP News

Sở Cảnh sát Seoul ngày 25/12 công bố kết quả khảo sát với sự tham gia của hơn 67.000 học sinh các bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố trong vòng 4 tháng từ tháng 7.Có 18% học sinh tham gia khảo sát cho rằng tình trạng bạo lực học đường và tội phạm thanh thiếu niên đang ở mức "nghiêm trọng". Trong số này, học sinh trung học cơ sở có mức độ nhận thức nghiêm trọng cao nhất (20%), tiếp theo là học sinh tiểu học (17%) và trung học phổ thông (11%). Xét theo loại hình, 30% học sinh cho rằng bạo lực ngôn từ là nghiêm trọng nhất, 19% là bắt nạt tập thể, 19% là bạo lực thân thể.Ngoài ra, câu trả lời của các em về các loại hành vi tội phạm mới ở thanh thiếu niên như ma túy, đánh bạc trực tuyến, lừa đảo cũng ở mức cao.20% học sinh cho rằng lớp học chính là nơi dễ diễn ra các hành vi bạo lực học đường nhất. 48% trả lời lý do lớn nhất khiến thanh thiếu niên dễ tiếp xúc với hành vi phạm tội là do ảnh hưởng từ bạn bè cùng trang lứa, tiếp đến là ảnh hưởng từ mạng xã hội và tâm lý hiếu kỳ.Cảnh sát cho biết sẽ dựa trên kết quả khảo sát nói trên và dữ liệu liên quan để tiến hành các hoạt động nhằm phòng ngừa bạo lực học đường và tội phạm thanh thiếu niên.