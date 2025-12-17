Bảo tàng nghệ thuật hiện đại và đương đại Hàn Quốc đón hơn 3,3 triệu lượt khách năm 2025

Photo : YONHAP News

Bảo tàng nghệ thuật hiện đại và đương đại quốc gia Hàn Quốc (MMCA) ngày 24/12 công bố trong vòng từ đầu năm đến ngày 20/12, bảo tàng đã đón 3,37 triệu khách tham quan, mức cao kỷ lục kể từ ngày mở cửa. Con số khách tham quan nói trên tăng khoảng 15% so với năm ngoái. Trong đó, chi nhánh bảo tàng ở thủ đô Seoul đón 2,06 triệu lượt khách, chi nhánh tại thành phố Cheongju (tỉnh Bắc Chungcheong) đón 270.000 lượt khách, đều là mức cao kỷ lục.Xét theo nhóm tuổi, khách tham quan độ tuổi ngoài 20 và 30 tuổi chiếm nhiều nhất là 63,2%, trong đó 73% là nữ giới. Khung giờ được khách tham quan nhiều nhất là 3-4 giờ chiều cuối tuần.Trong tổng số khách tham quan, có 213.249 người nước ngoài (chiếm 6,3%). Xét theo khu vực, lượng khách Mỹ đứng đầu với 28,4%, tiếp đến là châu Âu 27%, Trung Quốc 17,8%, Nhật Bản 9,4% và Đông Nam Á 6,6%.Triển lãm được yêu thích nhất trong năm 2025 là triển lãm "Ron Mueck" (nhà điêu khắc người Australia) tổ chức tại chi nhánh bảo tàng Seoul, với trung bình 5.671 lượt tham quan mỗi ngày.Bên cạnh đó, bảo tàng cho biết có 400.000 thành viên mới ghi danh trong năm nay, tăng 16,1% so với năm ngoái. Tổng số lượt theo dõi tài khoản chính thức của bảo tàng trên mạng xã hội là hơn 1,52 triệu người, trong đó có 312.000 người là trên Instagram.Giám đốc bảo tàng Kim Sung-hee cho biết trong năm tới, bảo tàng sẽ tiếp tục tổ chức nhiều triển lãm khác biệt, đồng thời nỗ lực hợp tác với các địa phương để có thể thu hút thêm nhiều khách tham quan từ khắp nơi trên cả nước tới thưởng thức văn hóa tại bảo tàng.