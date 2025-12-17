Nhiều nghi vấn xoay quanh tuyên bố đơn phương của Coupang về vụ rò rỉ thông tin

Photo : YONHAP News

Công ty Coupang ngày 25/12 đã bất ngờ đưa ra thông báo cho biết đã gặp người làm rò rỉ dữ liệu, thu hồi lại thông tin cá nhân và các thiết bị được sử dụng, đồng thời khẳng định không có thêm thông tin nào bị phát tán ra bên ngoài. Tuyên bố đơn phương không tiếp nhận câu hỏi khác này của phía công ty được đánh giá là vẫn còn nhiều thiếu sót về mặt nội dung, nhiều kẽ hở.Vụ rò rỉ thông tin cá nhân Coupang của 33,7 triệu người lần đầu được công bố vào ngày 29/11. Ngay sau đó, một cựu nhân viên của công ty này bị chỉ ra là người làm rò rỉ thông tin nhưng phía Coupang vẫn giữ im lặng. Công ty sau đó đã tiến hành điều tra vụ việc và cho biết ba doanh nghiệp bảo an ở nước ngoài đã phân tích các thông tin nhận dạng cá nhân, qua đó xác định được thủ người làm rò rỉ thông tin.Những tài liệu chính mà Coupang đã thu giữ gồm bản tường trình của người làm rò rỉ thông tin, một máy tính để bàn và một máy tính xách tay mà nghi phạm dùng để thực hiện hành vi phạm tội, cùng 4 ổ cứng. Tuy nhiên, thời điểm, địa điểm và cách thức buổi gặp đã không được công bố. Công ty cũng không đưa ra hình ảnh hay video nào về bản tường trình, máy tính và ổ cứng trên.Theo kết quả điều tra vụ việc của Coupang, người làm rò rỉ thông tin chỉ tải xuống một phần rất nhỏ trong số các thông tin cá nhân của 33,7 triệu người dùng của công ty. Cụ thể, đối tượng này chỉ lưu khoảng 3.000 tài khoản khách hàng và khoảng 2.600 mật khẩu cửa ra vào chung của các tòa nhà, đồng thời không có dấu hiệu gửi dữ liệu cho bên thứ ba.Việc xác nhận điều này đòi hỏi Coupang cần phải tiến hành điều tra về mặt thực tế. Tuy nhiên, việc công ty có thông báo trước cho Chính phủ hay cảnh sát về quá trình điều tra này hay không vẫn chưa rõ ràng. Ngoài ra, Coupang đã nói rằng đã nộp cho cảnh sát bản tường trình và các vật chứng như máy tính xách tay từ ngày 17/7, trong khi phía cảnh sát lại cho biết đã nhận được vào ngày 21/7. Các giải thích này cho thấy sự không khớp về mặt thời điểm.Mặt khác, Coupang cũng chưa giải thích rõ cách công ty xác minh việc thông tin cá nhân của khách hàng không bị phát tán ra bên ngoài. Để kiểm chứng điều này, phía công ty cần phải kiểm tra lịch sử cuộc gọi hay lộ trình di chuyển của đối tượng trên. Vấn đề đặt ra là liệu một doanh nghiệp tư nhân có thể thực hiện điều này hay không. Nếu công ty đã tiến hành như vậy thì có thể phát sinh một số vấn đề khác.Chính phủ Hàn Quốc đánh giá đây là một tuyên bố đơn phương của Coupang, chưa được xác minh chính xác.