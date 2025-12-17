Chủ tịch Bắc Triều Tiên chỉ thị tăng cường sản xuất tên lửa và đạn pháo trước Đại hội đảng lần thứ 9

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/12 đưa tin cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thị sát một nhà máy quân nhu trọng yếu, nghe báo cáo về kết quả sản xuất tên lửa và đạn pháo trong năm nay cũng như tình hình sản xuất quý IV/2025. Tại đây, ông Kim đã chỉ thị mở rộng năng lực sản xuất tên lửa, đạn pháo và công bố kế hoạch hiện đại hóa, thành lập các nhà máy quân nhu mới.Lãnh đạo miền Bắc cho biết cần nâng cao kế hoạch sản xuất trong năm 2026 để phù hợp với nhu cầu vận hành tên lửa và pháo binh mang tính triển vọng của quốc gia. Ông Kim nhấn mạnh tính cần thiết của việc phải mở rộng hơn nữa tổng thể năng lực sản xuất, qua đó đề ra các nhiệm vụ về kỹ thuật và kinh tế để thực hiện mục tiêu này. Ngoài ra, các doanh nghiệp công nghiệp quân nhu mới cũng phải được thành lập theo đúng kế hoạch để đáp ứng nhu cầu lâu dài của lực lượng tên lửa và pháo binh. Vấn đề này sẽ được quyết định tại Đại hội đảng Lao động miền Bắc lần thứ 9, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026 tới.Lãnh đạo Bắc Triều Tiên nhấn mạnh lĩnh vực sản xuất tên lửa và đạn pháo có vị trí quan trọng nhất trong việc nâng cao năng lực răn đe chiến tranh. Chủ tịch Kim yêu cầu Tổng cục tên lửa và Ủy ban Kinh tế thứ hai của Bắc Triều Tiên, cơ quan phụ trách kinh tế quân nhu miền Bắc phải chuẩn bị kỹ lưỡng để tiếp nhận vô điều kiện và thực hiện có trách nhiệm các mục tiêu hiện đại hóa và kế hoạch sản xuất mới do Đại hội đảng lần thứ 9 đề ra.KCNA cho biết thêm ông Kim đã phê chuẩn dự thảo văn kiện về kế hoạch hiện đại hóa các doanh nghiệp công nghiệp quân nhu trọng yếu sẽ được trình lên Đại hội đảng lần thứ 9. Chủ tịch Kim vào hồi tháng 6 năm nay đã đưa con gái Kim Ju-ae đến thị sát một nhà máy quân nhu, liên tục nhấn mạnh việc gia tăng sản xuất tên lửa và đạn pháo; cũng như rà soát tình hình sản xuất đạn pháo trong nửa đầu năm và tiến độ hiện đại hóa. Chuyến đi thị sát của lãnh đạo miền Bắc được phân tích là nhằm phô trương những thành quả đạt được trước thềm Đại hội đảng lần thứ 9.Mặt khác, Bắc Triều Tiên một ngày trước đã bất ngờ công khai toàn bộ thân tàu của tàu ngầm dẫn đường chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân, lớp 8.700 tấn.