Photo : YONHAP News

Bộ phim Hàn Quốc "No Other Choice" (tạm dịch "Không còn lựa chọn nào khác") của đạo diễn Park Chan-wook đã được công chiếu với quy mô nhỏ tại 5 thành phố của Mỹ vào đúng ngày Giáng sinh (25/12).Neon, đơn vị phân phối bộ phim tại Mỹ, thông báo trên trang chủ và mạng xã hội rằng kiệt tác điện ảnh của đạo diễn Park Chan-wook "No Other Choice" đang được chiếu tại các rạp được tuyển chọn, rồi sau đó sẽ được phát hành rộng rãi trên toàn nước Mỹ vào tháng 1. Trên poster phim do công ty đăng tải có ghi rõ các địa điểm bộ phim đang được chiếu gồm Austin, Chicago, Los Angeles (LA), New York và San Francisco.Tạp chí trực tuyến Deadline (Mỹ) về tin tức giải trí Hollywood cũng giới thiệu "No Other Choice" là một trong những bộ phim độc lập có kinh phí thấp được công chiếu tại Mỹ dịp Giáng sinh năm nay. Phim kể về Man-soo (do Lee Byung-hun thủ vai), người đàn ông bị công ty sa thải đột ngột sau 25 năm làm việc, tuyệt vọng vật lộn để tìm kiếm công việc mới. Phim được ra mắt tại Liên hoan phim Venice (Ý), sau đó giành Giải thưởng Lựa chọn của khán giả quốc tế tại Liên hoan phim Toronto 2025 (Canada). Đạo diễn Park Chan-wook cũng đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Sitges (Tây Ban Nha).Bộ phim đạt 99 điểm từ giới phê bình trên trang tổng hợp chuyên đánh giá phim phim và chương trình truyền hình Rotten Tomatoes, đồng thời được đề cử Quả cầu vàng ở các hạng mục Phim hài và nhạc kịch, Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Lee Byung-hun).Ngoài ra, "No Other Choice" cũng đã lọt vào danh sách đề cử rút gọn 15 phim ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất của Giải Oscar (Mỹ) lần thứ 98, được công bố vào ngày 16/12 vừa qua.