Tổng thống Hàn Quốc gửi thiệp chúc mừng năm mới đến đại biểu các tầng lớp xã hội

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc trong thông cáo báo chí ngày 26/12 cho biết Tổng thống Lee Jae Myung đã gửi thiệp chúc mừng năm mới tới khoảng 45.000 người, bao gồm các nhân vật tiêu biểu có cống hiến cho sự phát triển quốc gia và ổn định đời sống người dân trong các lĩnh vực, những người có công với đất nước, các nhóm cần được quan tâm trong xã hội, nguyên thủ các quốc gia và kiều bào Hàn ở nước ngoài.Trong bức thư chúc mừng năm mới lần này, Tổng thống Lee đã thể hiện sự suy ngẫm về chặng đường mà Hàn Quốc đã đi qua nhân dịp bước sang năm cầm quyền thứ hai, cũng như quyết tâm của ông trong việc cùng người dân vượt qua những thách thức và biến đổi trong tương lai.Ông Lee khẳng định Chính phủ và người dân đã tin tưởng và nương tựa lẫn nhau để tạo nên Hàn Quốc ngày nay giữa vô vàn thách thức và nghịch cảnh. Chính phủ và người dân Hàn Quốc nhất định sẽ cùng nhau vượt qua bất kỳ khó khăn nào sắp tới. Tổng thống Lee còn bày tỏ niềm tự hào khi được đồng hành cùng người dân vĩ đại của Hàn Quốc trên hành trình đầy ý nghĩa này.Danh sách người nhận thiệp mừng năm nay còn có các cụ trên 100 tuổi, những người đã đóng góp cho sự phát triển xã hội, cũng như các cặp vợ chồng đang chuẩn bị sinh con trong năm 2026 tới.Văn phòng Tổng thống cho biết thiết kế thiệp thể hiện hình ảnh Phủ Tổng thống và cảnh quan xung quanh theo mỹ cảm của tranh sơn thủy truyền thống, chứa đựng ý nghĩa biểu tượng về lịch sử, phẩm cách, cũng như thể hiện việc trung tâm điều hành quốc gia đã trở lại với người dân.Thông qua kỹ thuật đồ họa sử dụng các điểm và đường nét, thiệp còn trực quan hóa tương lai vươn lên của Hàn Quốc, dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới kỹ thuật số, qua đó thể hiện hình ảnh Hàn Quốc mở rộng ra thế giới trong 100 năm mới về sau.Một quan chức Văn phòng Tổng thống cho biết thiệp chúc mừng năm mới nhằm nhắc lại rằng mỗi người dân đều là chủ nhân của Hàn Quốc, đồng thời thể hiện triết lý điều hành quốc gia của Tổng thống Lee là cùng người dân vượt qua thời đại của thách thức. Tấm thiệp cũng muốn gửi gắm thông điệp từ Phủ Tổng thống, không gian mang tính biểu tượng của sự kết nối giữa quá khứ và tương lai rằng sẽ cùng người dân mở ra bước nhảy vọt mới cho Hàn Quốc.