Chủ tịch đảng cầm quyền tuyên bố đẩy nhanh cải cách tư pháp

Photo : KBS News

Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Jung Chung-rae ngày 26/12 đã tổ chức buổi họp báo đầu tiên sau khi nhậm chức (2/8), nhấn mạnh về quyết tâm cải cách một cách quyết liệt.Ông Jung tuyên bố sẽ xúc tiến thông qua nhanh các dự luật cải cách tư pháp, như dự thảo sửa đổi Luật hình sự quy định về tội danh bóp méo luật pháp, dự thảo sửa đổi Luật Tòa án Hiến pháp cho phép người dân có thể khiếu nại về bản án của Tòa án thường lên Tòa án Hiến pháp, và dự thảo nâng số thẩm phán Tòa án tối cao.Bên cạnh đó, ông Jung cho biết sẽ xúc tiến sớm việc thành lập "Nhóm công tố viên đặc biệt tổng hợp" điều tra tiếp ba vụ án lớn tồn đọng trong nhiệm kỳ Chính phủ tiền nhiệm, đó là vụ thiết quân luật, nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee và vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh khi tìm kiếm nạn nhân mất tích trong mưa lũ.Ngoài ra, đảng cầm quyền cũng sẽ đẩy sớm thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ liên quan đến giáo phái Thống nhất. Trong đó, ông Jung nhắc đến nghi ngờ giáo phái Thống nhất từng chia nhỏ khoản quỹ chính trị để chuyển cho đảng đối lập Sức mạnh quốc dân trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2022 nhằm lách luật.Chủ tịch đảng cầm quyền nhấn mạnh Hiến pháp Hàn Quốc tuyệt đối cấm hành vi cấu kết giữa chính trị và tôn giáo. Nếu nghi ngờ cựu Đại điện dảng Sức mạnh quốc dân Choo Kyung-ho cản trở quá trình bỏ phiếu dỡ bỏ lệnh thiết quân luật và nghi vấn về sự cấu kết giữa đảng này với giáo phái Thống nhất được xác minh thì đảng đối lập phải bị giải thể do đã vi phạm Hiến pháp.