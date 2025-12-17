Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị đề nghị mức án đầu tiên 10 năm tù giam

Photo : YONHAP News

Tại phiên tòa ngày 26/12, Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật đã đề nghị Tòa án khu vực Trung Seoul tuyên mức án 10 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.Đây là mức án đầu tiên mà ông Yoon bị đề nghị trong tổng số 7 phiên tòa mà cựu Tổng thống đang bị xét xử. Trong đó, Nhóm công tố viên đặc biệt đề nghị mức án 5 năm với tội danh cản trở thực thi lệnh bắt; 3 năm với tội xâm phạm quyền biểu quyết của các Bộ trưởng trong cuộc họp Nội các về lệnh thiết quân luật; 2 năm về cáo buộc soạn thảo lại sắc lệnh thiết quân luật giả.Nhóm công tố viên đặc biệt nhấn mạnh bị cáo, ngưỡi lẽ ra phải đứng ở vị trí cao nhất, có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ trật tự pháp luật, lại không hề thấy xấu hổ, ăn năn vì đã phản bội lại sự tín nhiệm của người dân, chỉ một mực tìm cách che giấu hành vi phạm tội. Ngoài ra, bị cáo còn không hề tuân theo các cơ chế kiểm soát được Hiến pháp quy định, làm tổn hại nghiêm trọng tới trật tự pháp luật của Hàn Quốc, gây tổn thương sâu sắc cho những người dân đã đặt niềm tin bầu bị cáo làm Tổng thống.Dự kiến, phán quyết sơ thẩm đầu tiên đối với cựu Tổng thống Yoon sẽ được tuyên vào ngày 16/1 năm sau. Trước đó, phía cựu Tổng thống cho rằng nên chờ tới sau khi "phiên tòa chính" xét xử tội danh nổi loạn kết thúc nhưng Hội đồng xét xử đã không chấp nhận. Phiên tòa xét xử ông Yoon về cáo buộc chỉ huy cuộc nổi loạn sẽ kết thúc vào đầu tháng 1 năm sau, dự kiến Tòa sẽ tuyên án vào khoảng tháng 2 sau đó.