Hàn Quốc công bố chính sách tổng thể về trẻ em 2025-2029

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 26/12 công bố "Kế hoạch cơ bản về chính sách trẻ em lần ba giai đoạn 2025-2029" vừa được Thủ tướng Kim Min-seok kiêm Chủ tịch Ủy ban điều phối chính sách trẻ em thông qua.Kế hoạch cơ bản về chính sách trẻ em là kế hoạch cấp quốc gia được xây dựng 5 năm một lần theo Luật phúc lợi trẻ em. Kế hoạch lần ba này được xem là bản thiết kế tổng thể cho chính sách trẻ em trong nhiệm kỳ của Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung.Trước tiên, Chính phủ đặt mục tiêu từng bước giảm số trường hợp nhận con nuôi Hàn Quốc ở nước ngoài, tiến tới chấm dứt hoàn toàn. Chỉ trong trường hợp bất khả kháng, Bộ Y tế và phúc lợi sẽ đóng vai trò là cơ quan trung ương, phối hợp và tham vấn với chính quyền và các tổ chức liên quan ở nước ngoài để tiến hành các thủ tục. Theo thống kê, năm ngoái có 24 trẻ em Hàn Quốc được nhận làm con nuôi ở nước ngoài.Tháng 10 vừa qua, Tổng thống Lee Jae Myung đã phát biểu rằng Hàn Quốc từng mang tiếng là "quốc gia xuất khẩu trẻ em", một vết nhơ đáng xấu hổ. Trong thời gian qua, Chính phủ đã thúc đẩy chuyển đổi hệ thống nhận con nuôi từ mô hình do các tổ chức tư nhân dẫn dắt sang mô hình do Nhà nước trực tiếp quản lý và giám sát.Ngoài ra, một nội dung chính trong kế hoạch vừa công bố là Chính phủ quyết định nâng độ tuổi chi trả trợ cấp trẻ em, hiện đang áp dụng đến 8 tuổi, nhằm hỗ trợ cho sự tăng trưởng và phát triển của mọi trẻ em Hàn Quốc. Độ tuổi được hưởng trợ cấp sẽ bắt đầu tăng thêm 1 tuổi mỗi năm từ tháng 1 năm sau, và đến năm 2030 sẽ mở rộng lên đến 13 tuổi. Tại các khu vực ngoài vùng thủ đô và những địa phương đang suy giảm dân số sẽ được chi trả thêm khoản trợ cấp bổ sung, với mức trợ cấp tối đa lên tới 130.000 won (90 USD) mỗi tháng.Đối với chế độ ủy thác chăm sóc trẻ em không có người giám hộ, Chính phủ sẽ chuyển từ mô hình do chính quyền địa phương quản lý sang mô hình do Nhà nước trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý; đồng thời nâng khoản hỗ trợ cho các gia đình được ủy thác chăm sóc trẻ.Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ xúc tiến áp dụng chế độ nghỉ chăm sóc con ngắn hạn và mở rộng hình thức làm việc linh hoạt để đảm bảo các bậc cha mẹ có đủ thời gian chăm sóc con cái. Thời gian sử dụng dịch vụ các cơ sở chăm sóc cộng đồng sẽ được kéo dài tới 24 giờ nhằm bảo hộ những trẻ phải ở nhà một mình, số lượng đơn vị tham gia cũng được mở rộng hơn. Chính phủ cũng sẽ xúc tiến xây dựng tiêu chuẩn về hành vi "bỏ mặc trẻ em".Kế hoạch cơ bản cũng bao gồm nội dung nâng độ tuổi trẻ em hỗ trợ tiêm phòng cúm mùa, và mở rộng đối tượng được tiêm vắc-xin HPV sang cả thanh thiếu niên nam.Thứ trưởng Y tế và phúc lợi Lee Seu-ran cho biết sẽ nỗ lực hiện thực hóa một "xã hội nền tảng vì trẻ em", nơi trẻ em được thụ hưởng đầy đủ các quyền cơ bản, lớn lên một cách khỏe mạnh.