Giới tôn giáo Hàn Quốc kêu gọi điều tra Coupang vì cáo buộc né tránh xử lý các vụ tai nạn lao động

Photo : YONHAP News

4 giáo phái tôn giáo lớn ở Hàn Quốc gồm tông phái Phật giáo Jogye (Tào Khê), tông phái Phật giáo Won (Viên), Giáo phận Công giáo Seoul và Hội đồng các giáo hội đạo Cơ đốc Hàn Quốc sáng ngày 26/12 đã tổ chức buổi họp báo tại quảng trường Gwanghwamun, Seoul.Tại đây, các giáo phái đã kêu gọi tiến hành điều tra mạnh mẽ đối với công ty Coupang, trong bối cảnh dấy lên những cáo buộc cho rằng công ty này tìm cách giảm nhẹ hoặc né tránh việc xử lý các vụ tai nạn lao động. Các giáo phái tuyên bố sẽ không đứng nhìn việc giá trị của sinh mạng bị chôn vùi dưới lý luận của lợi nhuận. Được biết, công ty Coupang đã giảm nhẹ và né tránh vấn đề đối với 4 trong 5 trường hợp lao động của công ty tử vong khi làm việc vào năm 2020.Bốn tổ chức tôn giáo yêu cầu Bộ Tuyển dụng và lao động cùng Viện Kiểm sát Hàn Quốc sử dụng mọi biện pháp để làm rõ sự thật liên quan đến trụ sở chính và các cá nhân có liên quan, nhấn mạnh rằng việc dung túng cho nỗ lực che giấu của doanh nghiệp chính là việc để Chính phủ trở thành đồng phạm của tội phạm.Các giáo phái nhận định công ty này đang tin rằng dù có gây ra sai phạm thế nào đi nữa, người dân cũng không thể rời bỏ Coupang, một nền tảng có vị trí độc quyền, qua đó kêu gọi Quốc hội Hàn Quốc đưa ra các phương án hạn chế đối với nền tảng độc quyền. Các tổ chức tôn giáo đặc biệt chỉ trích việc Coupang xúc phạm người lao động đã qua đời khi công ty cho rằng lao động thời vụ thì sao có thể làm việc chăm chỉ cũng như yêu cầu không để lại hồ sơ, xóa xấu vết về cái chết của người lao động. Các hành động này đã cho thấy bộ mặt tham lam coi sinh mạng con người chỉ là công cụ tạo ra lợi nhuận.Các giáo phái cũng đưa ra câu hỏi cho Coupang rằng công ty lớn này được xây dựng dựa trên sự hy sinh và nước mắt của ai khi có những hành động vô nhân đạo, coi mạng sống con người là "chi phí cần xử lý" và che đậy nước mắt của gia quyến nạn nhân dưới danh nghĩa "quản lý rủi ro".4 phái giáo cho biết họ không thể kìm nén nỗi đau buồn và phẫn nộ khi đối diện thực trạng bi thảm diễn ra phía sau bức tường khổng lồ của ngành lưu thông hàng hóa Hàn Quốc, đồng thời gây áp lực yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Coupang Kim Beom-seok phải từ lớp vỏ bọc nhà điều hành người Mỹ, trực tiếp xin lỗi trước toàn thể người dân và công bố các đối sách chịu trách nhiệm.