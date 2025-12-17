Phó Thủ tướng đảm nhận nhóm chuyên trách liên ngành vụ rò rỉ thông tin Coupang

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã chủ trì cuộc họp giữa các cơ quan hữu quan vào ngày 25/12 về vụ rò rỉ thông tin của công ty Coupang và quyết định nâng cấp trưởng nhóm phụ trách Nhóm chuyên trách liên ngành của Chính phủ nhằm đối phó với vụ việc này lên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Bae Kyung-hoon đảm nhận. Trước đó, Thứ trưởng Bộ Khoa học Ryu Je-myung là người đảm nhiệm phụ trách.Chính phủ nhận định việc rò rỉ thông tin của các công ty nền tảng như Coupang có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân, cam kết sẽ chuẩn bị các biện pháp cải cách để bảo vệ người tiêu dùng và ngăn ngừa thiệt hại từ những vụ rò rỉ thông tin như trên.Tại cuộc họp, các thành viên đã chia sẻ tình hình hiện tại, kế hoạch trong tương lai, và các biện pháp ngăn ngừa thiệt hại thứ cấp liên quan đến vụ rò rỉ thông tin của Coupang.Cuộc họpcó sự tham gia của các quan chức Chính phủ như Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông, Chủ tịch Ủy ban Thương mại công bằng, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ thông tin cá nhân, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính, Thứ trưởng Ngoại giao. Về phía Văn phòng Tổng thống có sự tham gia của Chánh Văn phòng Chính sách, Cố vấn Tăng trưởng kinh tế, Cố vấn về kế hoạch tương lai trí tuệ nhân tạo.