Bình Nhưỡng hoàn thành việc tháo dỡ Trung tâm đoàn tụ gia đình bị ly tán

Photo : YONHAP News

NK News, một hãng truyền thông Mỹ chuyên về Bắc Triều Tiên ngày 24/12 (giờ địa phương) đã công bố hình ảnh thu tập từ vệ tinh thương mại của hãng Planet Labs (Mỹ), cho thấy Trung tâm đoàn tụ gia đình bị ly tán tại khu du lịch núi Geumgang (Bắc Triều Tiên) đã hoàn toàn bị tháo dỡ sau khoảng một năm thực hiện công tác phá hủy.Việc tháo dỡ được tiến hành từ năm 2024 sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố quan hệ "hai quốc gia" đối với Seoul, từ bỏ mục tiêu thống nhất và coi Hàn Quốc là một quốc gia thù địch. Vào tháng 10/2024, tháp phía Đông khu vực này đã được tháo dỡ, và sau hai tháng thì tháp phía Tây cũng đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại, phần còn lại của Trung tâm chỉ còn thang máy nằm giữa hai tháp.Trung tâm đoàn tụ gia đình bị ly tán là biểu tượng của sự hòa giải giữa hai miền Nam-Bắc, được Hàn Quốc xây dựng theo thỏa thuận tại cuộc họp Hội chữ thập đỏ liên Triều lần thứ 5 vào tháng 11/2003, được khởi công vào ngày 31/8/2005, với tổng chi phí lên đến 55 tỷ won (khoảng 37 triệu USD theo tỷ giá hiện nay). Trung tâm gồm một tầng hầm và 12 tầng trên mặt đất, hoàn thành vào tháng 7/2008 và đã được sử dụng trong 5 lần đoàn tụ cho các gia đình ly tán.Khi quan hệ liên Triều xấu đi, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong một lần tới thăm khu du lịch núi Geumgang vào tháng 10/2019 đã nói rằng các cơ sở được xây dựng bởi Hàn Quốc làm ông cảm thấy khó chịu và yêu cầu dỡ bỏ chúng. Sau đó, các tòa nhà trong khu du lịch này đã lần lượt bị phá bỏ, bắt đầu từ các cơ sở dân sự.Bộ Thống nhất Hàn Quốc vào tháng 2/2025 thông báo rằng Bình Nhưỡng đã bắt đầu công tác tháo dỡ khi phá bỏ tường ngoài của tòa nhà. Đây là cơ sở cuối cùng còn lại của Seoul trong khu du lịch núi Geumgang nên việc phá dỡ lần này đồng nghĩa với việc tất cả các cơ sở chính của Seoul tại đây đều đã bị xóa bỏ.NK News nhận xét việc phá dỡ Trung tâm đoàn tụ gia đình bị ly tán không chỉ là nỗ lực tái sử dụng các vật liệu xây dựng chất lượng cao, mà còn cho thấy miền Bắc đang thực hiện cam kết hoàn toàn cắt đứt quan hệ với miền Nam.