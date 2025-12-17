Chính giới bất đồng về quyền tiến cử công tố viên đặc biệt điều tra giáo phái Thống nhất

Photo : YONHAP News

Phe cầm quyền và đối lập Hàn Quốc đang tiếp tục đấu trí căng thẳng xoay quanh quyền tiến cử công tố viên đặc biệt điều tra nghi án giáo phái Thống nhất tặng tiền mặt, quà tặng giá trị cao cho hàng loạt chính trị gia. Dù cả hai bên đều đồng tình về việc cần thiết lập Nhóm công tố viên đặc biệt để điều tra làm rõ nghi ngờ nhưng vẫn chưa thu hẹp được bất đồng về việc trao quyền tiến cử công tố viên đặc biệt cho ai.Nội bộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đang nhắc đến phương án là để bên thứ ba tiến cử, như Tòa án Hiến pháp, Hiệp hội Luật sư Hàn Quốc hoặc Nhóm luật sư vì một xã hội dân chủ, cùng phương án để mỗi đảng cầm quyền và đối lập tiến cử một người.Đảng cầm quyền từ chối phương án mà hai đảng đối lập là đảng Sức mạnh quốc dân và đảng Cải cách mới đưa ra, đó là để Cơ quan Hành chính tòa án tiến cử, do nghi ngờ về tính trung lập của cơ quan tư pháp dưới nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án tối cao Cho Hee-dae.Ngược lại, đảng Sức mạnh quốc dân cho rằng không thể trao quyền tiến cử công tố viên đặc biệt cho Tòa án Hiến pháp hoặc Nhóm luật sư vì một xã hội dân chủ, những nơi được đánh giá là có khuynh hướng tiến bộ. Đảng này đề xuất với đảng Dân chủ đồng hành phương án để đảng Đổi mới Tổ quốc và đảng Cải cách mới thống nhất tiến cử hai ứng viên. Về nội dung này, đảng Cải cách mới cho biết đây mới chỉ là ý tưởng của đảng Sức mạnh quốc dân, chưa có sự thảo luận chi tiết trong đảng, đánh giá đây có thể là một cách đáng để xem xét.Ngược lại, đảng Đổi mới Tổ quốc cho rằng phương án mà đảng Sức mạnh quốc dân đưa ra chỉ là cái cớ để thoái thác. Đảng này chỉ ra rằng giai đoạn điều tra bao gồm cả thời kỳ Chủ tịch đảng Cải cách mới Lee Jun-seok giữ chức Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân, nên không thể để đảng Cải cách mới được quyền tiến cử công tố viên đặc biệt.Trước đó, vào ngày 23/12, đảng Sức mạnh quốc dân và đảng Cải cách mới đã đề xuất dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ liên quan đến giáo phái Thống nhất, trong đó quy định Cơ quan Hành chính tòa án tiến cử 2 người, Tổng thống tiến cử 1 người vị trí công tố viên đặc biệt.Cùng ngày, đảng Đổi mới Tổ quốc cũng đã đệ trình dự luật tương tự, trong đó loại trừ quyền tiến cử công tố viên đặc biệt của các đảng nằm trong diện bị điều tra.