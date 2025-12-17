Quan chức kề cận nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều qua đời

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/12 đưa tin Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Chang-son đã qua đời. Ông Kim Chang-son là người được gọi là "quản gia" của Chủ tịch Kim Jong-un và phụ trách nghi thức trong các sự kiện như Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Chủ tịch Kim Jong-un đã bày tỏ lòng thương tiếc sâu sắc trước sự ra đi của ông Kim, và gửi vòng hoa đến viếng vào hôm 25/12.KCNA đánh giá trong suốt thời gian dài đảm nhiệm các chức vụ quan trọng của đảng và nhà nước dưới sự yêu mến đặc biệt và niềm tin to lớn của các vị lãnh tụ vĩ đại, ông Kim Chang-son luôn thể hiện phong cách làm việc vững vàng, tận tụy. Đồng thời ông cũng có những đóng góp nổi bật trong việc bảo vệ uy tín của đảng và nâng cao vị thế đối ngoại của miền Bắc.Phó Chủ tịch Kim là người chịu trách nhiệm về nghi thức ngoại giao của Bắc Triều Tiên, phục vụ dưới cả hai thế hệ lãnh đạo Kim Jong-il và Kim Jong-un. Ông luôn đồng hành chặt chẽ với gia đình lãnh đạo miền Bắc, thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện giao lưu hai miền Nam-Bắc và các chuyến công du ngoại giao.Trong các cuộc hội đàm cấp cao, ông Kim Chang-son luôn tham gia vào các đoàn tiền trạm, kiểm tra lịch trình và tuyến đường của Chủ tịch Kim, đặc biệt là trong hai cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra vào năm 2018 và năm 2019, các hội nghị thượng đỉnh Trung-Triều và Nga-Triều. Quan chức này cũng nằm trong đội ngũ tháp tùng khi Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong tới thăm Hàn Quốc với tư cách là đại biểu cấp cao tham dự Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018.