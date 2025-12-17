Công bố báo cáo về tình trạng cấp cứu tại các trung tâm logistics của Coupang

Photo : YONHAP News

Sau khi phân tích tài liệu về tình hình đội cứu thương 119 được điều động tới các trung tâm logistics của Coupang trên toàn quốc, tổ chức phi lợi nhuận "Viện nghiên cứu người dân lao động và Trung tâm công đoàn" (Korea Worker Institute·Union Center), gần đây đã công bố báo cáo cho thấy đội cứu thương 119 đã đến 84 trung tâm logistics của Coupang trên toàn quốc và đưa tổng cộng 258 bệnh nhân đi cấp cứu trong năm 2024.Dựa trên 5 thang phân loại mức độ nghiêm trọng của bệnh nhân cấp cứu tại Hàn Quốc, báo cáo này đã phân tích tình trạng của bệnh nhân thành 4 cấp độ bao gồm nhẹ, vừa, nghiêm trọng và nguy kịch.Kết quả phân tích cho thấy, cứ 4 bệnh nhân được đưa đi từ các trung tâm logistics của Coupang trong năm 2024 thì có một bệnh nhân ở tình trạng nghiêm trọng hoặc nguy kịch. Trong đó, số ca nguy kịch là 37 ca (chiếm 14,3% tổng số ca) với các triệu chứng như ngừng tim, mất ý thức; 26 ca nghiêm trọng (chiếm 10,1% tổng số ca) với các triệu chứng như đau ngực hoặc gãy xương.Xét theo từng tháng, tháng 8/2024 ghi nhận số vụ cứu thương cao nhất là 41 ca, chiếm 15,9% tổng số ca. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được cho là do ảnh hưởng của đợt nắng nóng gay gắt.Về thời gian, phần lớn các ca cứu thương xảy ra từ giữa trưa đến 6 giờ tối (chiếm 29,1% tổng số ca), tiếp theo là khoảng thời gian từ 6 giờ tối đến nửa đêm (chiếm 27,9% tổng số ca).Mặc dù số lượng nhân viên làm việc vào ca đêm ít hơn nhưng tỷ lệ bệnh nhân cấp cứu trong ca đêm gần như tương đương với ca ngày, cho thấy mức độ nguy hiểm cao của công việc vào ban đêm tại các trung tâm logistics của Coupang.