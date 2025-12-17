Mỹ tấn công vào phiến quân khủng bố tại Nigeria

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/12 (giờ địa phương) trong một bài đăng trên mạng xã hội đã công bố thông tin về cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực Tây Bắc Nigeria. Ông Trump cáo buộc nhóm này đã tấn công và giết hại các tín đồ Cơ đốc giáo vô tội trong suốt nhiều thế kỷ.Nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ trước đó, ông đã cảnh báo rằng các phần tử khủng bố sẽ phải trả giá đắt nếu không dừng lại các hành động giết hại người Cơ đốc giáo, và chính vào đêm Giáng sinh, lời cảnh báo của ông đã trở thành hiện thực. Ông Trump khẳng định cuộc tấn công này là một chiến dịch hoàn hảo mà chỉ có Mỹ mới có thể thực hiện, Washington sẽ không bao giờ dung thứ cho sự phát triển của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan.Cũng trong ngày 25/12, Bộ Tư lệnh châu Phi của quân đội Mỹ (AFRICOM), đơn vị thực hiện cuộc tấn công, đã xác nhận thông tin về cuộc không kích tại bang Soboto, khu vực Tây Bắc Nigeria theo yêu cầu của Chính phủ Nigeria. Bộ Tư lệnh này cho biết cuộc tấn công quyết liệt mang tính chí mạng nhằm vào IS đã thể hiện sức mạnh của quân đội Mỹ và cam kết của họ trong việc tiêu diệt các mối đe dọa khủng bố nhắm vào người dân Mỹ cả trong nước lẫn nước ngoài.Trong một tin liên quan, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth trong một bài đăng trên mạng xã hội cũng ám chỉ rằng có thể sẽ còn thêm nhiều cuộc tấn công nữa nhắm vào nhóm khủng bố này.Ở Nigeria, xung đột đẫm máu giữa dân du mục Hồi giáo và nông dân Cơ đốc giáo đã kéo dài trong suốt nhiều năm. Tuy nhiên, vì cuộc xung đột này đã diễn ra từ lâu và không chỉ có Cơ đốc giáo là nạn nhân, nên một nghi vấn được đặt ra rằng sự quan tâm của Tổng thống Donald Trump đối với Nigeria có thể liên quan đến tài nguyên khoáng sản phong phú của quốc gia châu Phi này.