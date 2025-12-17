Luật sư cựu Bộ trưởng Hải dương tham gia chứng kiến quá trình giám định vật chứng

Photo : YONHAP News

Trong ngày 26/12, luật sư của cựu Bộ trưởng Hải dương và thủy sản Chun Jae-soo đã tới trình diện tại Sở Cảnh sát quận Seodaemun (Seoul), tham gia chứng kiến quá trình giám định pháp y số đối với các vật chứng thu thập được trong quá trình khám xét, như máy tính mà nhân viên văn phòng cựu Bộ trưởng tại Busan sử dụng. Phía luật sư khẳng định sẽ phối hợp tối đa với quá trình điều tra của Cảnh sát.Trước đó vào ngày 15/12, Cảnh sát đã tiến hành khám xét văn phòng nghị sĩ của ông Chun tại Quốc hội và văn phòng làm việc ở quận Yongsan (Seoul) cùng nhà riêng. Chỉ 4 ngày sau cuộc khám xét, Cảnh sát đã triệu tập cựu Bộ trưởng và tiến hành điều tra trong vòng 14 tiếng.Sau cuộc điều tra nói trên, ông Chun một lần nữa khẳng định không hề nhận bất cứ quà tặng hay tiền bạc nào từ giáo phái Thống nhất.