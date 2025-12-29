Chủ tịch Bắc Triều Tiên nhấn mạnh dốc toàn lực phát triển lực lượng tác chiến hạt nhân quốc gia

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29/12 đưa tin cho biết Bắc Triều Tiên một ngày trước đã tiến hành phóng thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược tầm xa trên vùng biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã đến xem buổi phóng thử nghiệm lần này. Các tên lửa hành trình chiến lược đã bay theo quỹ đạo định trước ở trên không của vùng biển phía Tây trong thời gian lần lượt là 10.199 giây và 10.203 giây, và đã bắn trúng mục tiêu.KCNA giải thích buổi phóng thử nghiệm lần này là nhằm kiểm tra tư thế sẵn sàng phản công và năng lực tác chiến của các đơn vị tên lửa tầm xa, tiến hành thành thạo quá trình thực hiện nhiệm vụ cơ động và khai hỏa của binh sĩ, cũng như xác minh độ tin cậy trong việc tấn công mục tiêu của hệ thống vũ khí chiến lược này.Chủ tịch Kim đã bày tỏ sự hài lòng lớn, nhận định kết quả cuộc phóng thử lần này là một minh chứng thực tiễn, cho thấy rõ về độ tin cậy tuyệt đối và sức mạnh tác chiến trong năng lực phản công chiến lược của miền Bắc. Ông Kim nhấn mạnh việc thường xuyên kiểm tra độ tin cậy và khả năng phản ứng nhanh của các thành phần trong lực lượng răn đe hạt nhân, cũng như tiếp tục phô diễn sức mạnh của lực lượng này chính là hành động thực thi quyền tự vệ một cách có trách nhiệm trong bối cảnh tình hình an ninh hiện nay đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa khác nhau. Lãnh đạo miền Bắc còn gọi đây là hành động về năng lực răn đe chiến tranh, khẳng định đảng và chính quyền nước này sẽ tiếp tục dốc toàn lực để tăng cường và phát triển không ngừng lực lượng tác chiến hạt nhân quốc gia.Một quan chức của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết đã phát hiện một số tên lửa được Bắc Triều Tiên phóng đi vào khoảng 8 giờ sáng ngày 28/12 từ khu vực Sunan, gần thủ đô Bình Nhưỡng. Quan chức quân sự này cũng cho biết miền Bắc có khả năng sẽ tiếp tục tiến hành các vụ phóng thử tên lửa bổ sung trong thời gian cuối năm và đầu năm 2026 tới.