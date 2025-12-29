Hàn Quốc kết thúc nhiệm kỳ nước thành viên không thường trực Hội đồng bảo an vào cuối năm 2025

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc sẽ kết thúc nhiệm kỳ hai năm của nước thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc khóa năm 2024-2025 vào ngày ngày 31/12/2025 tới (giờ miền Đông nước Mỹ). Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là cơ quan ra quyết định cao nhất về các vấn đề an ninh quốc tế.Đây là lần thứ ba Hàn Quốc đảm nhiệm vị trị nước thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an, sau các nhiệm kỳ vào năm 1996-1997 và năm 2013-2014. Nước thành viên không thường trực có quyền phát biểu tại các cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, tham gia biểu quyết và đề xuất dự thảo nghị quyết. Việc đảm nhiệm vị trí này được đánh giá là cơ hội giúp Hàn Quốc mở rộng tầm ảnh hưởng trong quan hệ ngoại giao.Trong nhiệm kỳ lần này, Hàn Quốc đã giữ vai trò nước Chủ tịch của Ủy ban cấm vận liên quan đến Yemen và Sudan, cũng như đảm nhận vị trí nước Chủ tịch nhóm công tác về hoạt động gìn giữ hòa bình (PKO) của Liên hợp quốc.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong thời gian Hàn Quốc đảm nhiệm vị trí nước thành viên không thường trực lần này tính đến ngày 21/12, Hội đồng bảo an đã thông qua tổng cộng 87 nghị quyết.