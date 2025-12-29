Tổng thống Lee Jae Myung chính thức trở lại làm việc tại Phủ Tổng thống

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã chính thức bắt đầu buổi làm việc đầu tiên tại Phủ Tổng thống (quận Jongno, Seoul), còn được biết đến với tên gọi là Cheongwadae vào ngày 29/12. Vào khoảng 9 giờ 10 phút sáng cùng ngày, Tổng thống Lee đã vào cổng chính của Phủ Tổng thống bằng xe ô tô chuyên dụng. Trên tuyến đường đoàn xe di chuyển, nhiều người ủng hộ đã vẫy cờ Taegukgi (cờ Thái Cực) để bày tỏ sự chào mừng. Tổng thống Lee xuất hiện trong trang phục áo khoác đen, đeo cà vạt sọc chéo ba màu trắng, đỏ và xanh, biểu tượng cho sự hòa hợp.Sau khi bước xuống xe, ông Lee tiến vào tòa nhà chính. Trước tòa nhà, Tổng thống đã chào hỏi các cố vấn cấp cao, trong đó có Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Wi Sung-lac và Chánh Văn phòng Chính sách thuộc Phủ Tổng thống Kim Yong-beom.Lần cuối cùng một Tổng thống Hàn Quốc đi làm tại Phủ Tổng thống là vào ngày 9/5/2022, khi cựu Tổng thống Moon Jae-in có buổi làm việc cuối cùng tại đây vào ngày ông kết thúc nhiệm kỳ.Tổng thống Lee sẽ làm việc tại phòng làm việc trong tòa nhà chính và sử dụng chung không gian làm việc với ba Chánh văn phòng chủ chốt của Phủ Tổng thống tại Yeomingwan (Dữ Dân Quán). Một quan chức Phủ Tổng thống cho biết việc đặt văn phòng của Tổng thống tại Yeomingwan nhằm tăng cường trao đổi mật thiết với các cố vấn cấp cao và nâng cao hiệu quả công việc.Sau khi gặp gỡ các cố vấn trong buổi trà sáng tại tòa nhà chính trong buổi làm việc đầu tiên tại Phủ Tổng thống, lãnh đạo Hàn Quốc đã đến thăm Trung tâm quản lý khủng hoảng quốc gia thuộc Phủ Tổng thống để rà soát tư thế sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa an ninh.Việc Tổng thống Lee quay trở lại làm việc tại Phủ Tổng thống trong năm nay được xem là hành động thực hiện cam kết với người dân; thể hiện ý chí chấm dứt thời kỳ làm việc tại quận Yongsan, gắn liền với hình ảnh thiết quân luật và luận tội; chuyển sang việc điều hành đất nước mang tính tương lai hơn. Thông điệp cụ thể về tầm nhìn điều hành quốc gia của Tổng thống Lee dự kiến sẽ được trình bày trong bài phát biểu mừng năm mới sắp tới.Từ 0 giờ ngày 29/12, Bonghwangki (cờ Phượng hoàng), lá cờ biểu tượng của Tổng thống đã được kéo lên tại Phủ Tổng thống, và tên gọi chính thức của Văn phòng Tổng thống cũng đã được đổi lại thành Phủ Tổng thống.