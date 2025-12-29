Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee kết thúc hoạt động

Photo : KBS News

Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee ngày 29/12 đã công bố kết quả điều tra cuối cùng, chính thức khép lại 180 ngày hoạt động.Trong thời qua, Nhóm đã tiến hành điều tra tổng cộng 31 nghi ngờ liên quan đến bà Kim, trong đó truy tố tổng cộng 66 người, bao gồm bà Han Hak-ja, lãnh đạo giáo phái Thống nhất, nghị sĩ Kweon Seong-dong của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân. Ngoài ra, có tổng cộng 30 bị can, trong đó có bà Kim, đã bị tạm giam.Nhóm công tố viên tập trung điều tra về nghi ngờ bà Kim thao túng giá cổ phiếu của công ty Deutsch Motors, nhận quà tặng giá trị cao từ giáo phái Thống nhất, dính líu tới nhân vật môi giới chính trị Myung Tae-kyun can thiệp vào quá trình tiến cử của đảng Sức mạnh quốc dân. Trong quá trình này, Nhóm phát hiện việc bà Kim nhận nhiều quà tặng giá trị cao, nên đã mở rộng điều tra sang cả nghi ngờ "mua quan bán chức". Các quà tặng mà bà Kim đã nhận như dây chuyền, đồng hồ, tranh, có tổng. giá trị lên tới hơn 370 tỷ won (258.000 USD).Nhóm công tố viên đặc biệt nhấn mạnh bà Kim đã lợi dụng thân phận là vợ của Tổng thống để nhận quà tặng giá trị cao, can thiệp sâu rộng vào các vấn đề nhân sự, tiến cử của đảng. Đặc biệt, việc bà này lạm dụng quyền lực của phu nhân Tổng thống đã gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ thống công quyền của Hàn Quốc.Tuy nhiên, đối với các nghi vấn thao túng giá cổ phiếu của công ty xây dựng Sambu và nghi án ưu đãi trong dự án cao tốc Yangpyeong, Nhóm không làm rõ được mối liên hệ trực tiếp với bà Kim. Liên quan đến nghi án mua quan bán chức, Nhóm cũng chưa làm sáng tỏ được có sự thông đồng giữa bà Kim với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol hay không. Các nghi ngờ chưa được làm sáng tỏ sẽ được chuyển giao cho Cơ quan điều tra quốc gia thuộc Cảnh sát điều tra tiếp.