Coupang công bố phương án bồi thường hơn 1,1 tỷ USD cho 33,7 triệu khách hàng

Photo : YONHAP News

Công ty Coupang ngày 29/12 đã công bố phương án bồi thường trị giá 1.685 tỷ won (1,18 tỷ USD) cho khách hàng nhằm khôi phục niềm tin của người tiêu dùng sau sự cố rò rỉ thông tin cá nhân. Theo kế hoạch, Coupang sẽ chi trả 50.000 won (35 USD) cho mỗi khách hàng tuần tự từ ngày 15/1 năm tới.Khoản bồi thường sẽ được cung cấp dưới hình thức phiếu mua hàng, đối tượng áp dụng là 33,7 triệu tài khoản đã nhận thông báo bị rò rỉ thông tin cá nhân vào cuối tháng 11 vừa qua.Cụ thể, mỗi khách hàng sẽ nhận 4 loại phiếu mua hàng, mỗi loại chỉ sử dụng được một lần, gồm: coupon 5.000 won (3,5 USD) với toàn bộ sản phẩm Coupang, 5.000 won Coupang Eats (dịch vụ ăn uống), 20.000 coupon Coupang Travel (dịch vụ du lịch) và 20.000 Coupang Alux (dịch vụ làm đẹp).Trong thông báo, ông Harold Rogers, Quyền Giám đốc điều hành Coupang, nhấn mạnh toàn thể cán bộ nhân viên của công ty nghiêm túc kiểm điểm về những lo ngại và bất an của khách hàng sau sự cố rò rỉ thông tin cá nhân; nhấn mạnh phương án bồi thường trên được xây dựng như một biện pháp thể hiện trách nhiệm đối với khách hàng.Ông Rogers khẳng định Coupang sẽ coi sự việc vừa rồi là bài học, khắc ghi sâu sắc giá trị lấy khách hàng làm trung tâm, thực hiện trách nhiệm đến cùng để trở thành doanh nghiệp được khách hàng tin tưởng; đồng thời một lần nữa gửi lời xin lỗi chân thành tới toàn thể khách hàng.Coupang cho biết sẽ lần lượt gửi tin nhắn hướng dẫn sử dụng phiếu mua hàng tới các khách hàng thuộc diện được bồi thường. Từ ngày 15/1 năm sau, khách hàng có thể kiểm tra phiếu mua hàng trực tiếp trên ứng dụng Coupang và áp dụng khi thanh toán. Công ty cho biết sẽ công bố chi tiết bổ sung trong thông báo riêng.