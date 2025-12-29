Chủ tịch Coupang chính thức lên tiếng xin lỗi sau 29 ngày kể từ vụ rò rỉ thông tin cá nhân

Photo : KBS News

Ông Kim Bom-suk, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Coupang ngày 28/12 đã đưa ra lời xin lỗi chính thức đầu tiên sau 29 ngày kể từ vụ rò rỉ thông tin cá nhân của công ty.Ông Kim đã thay mặt toàn bộ nhân viên Coupang gửi lời xin lỗi chân thành đến khách hàng và người dân Hàn Quốc vì đã gây ra nỗi lo lắng và bất tiện lớn cho họ, đồng thời cho biết ông cảm thấy vô cùng đau lòng về tình hình hiện tại. Chủ tịch Kim nói rằng nhiều người đã phải trải qua cảm giác bất an và lo lắng khi thông tin cá nhân không được đảm bảo an toàn, thừa nhận công ty đã khiến người dân Hàn Quốc tuyệt vọng và thất vọng sâu sắc vì không truyền đạt thông tin trực tiếp và rõ ràng ngay từ đầu vụ việc.Nhà sáng lập Coupang khẳng định lời xin lỗi của ông là quá muộn, cho biết công ty đã huy động toàn bộ nguồn lực và nhân lực để giải quyết vụ việc nhằm ngăn chặn phát sinh thiệt hại thứ cấp đối với khách hàng. Ông khẳng định Coupang đã cố gắng đưa ra các biện pháp phù hợp vì lợi ích tốt nhất của người dân Hàn Quốc, thay vì chỉ đưa ra lời xin lỗi xuông.Ông Kim trước đây từng cho rằng chỉ nên lên tiếng và xin lỗi sau khi toàn bộ sự thật được xác minh rõ ràng khi có quá nhiều thông tin sai lệch được lan truyền. Tuy nhiên, Chủ tịch Kim thừa nhận đây là một phán đoán sai lầm, nhấn mạnh rằng công ty đã phối hợp toàn diện với Chính phủ ngay từ đầu cuộc điều tra. Coupang đã xác định được thủ phạm ngay sau khi vụ việc xảy ra và thông báo cho cơ quan chức năng, thu hồi toàn bộ thông tin khách hàng bị rò rỉ, thu thập được lời khai của người gây ra vụ việc và thu giữ toàn bộ thiết bị đã sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm. Mọi dữ liệu liên quan cũng đã được nộp cho Chính phủ. Ông Kim nhấn mạnh công ty đã tuân thủ yêu cầu duy trì bảo mật từ phía Chính phủ.Chủ tịch Coupang cho biết sẽ bắt đầu lại từ đầu để xây dựng lại niềm tin với người dùng, cam kết sẽ đổi mới toàn diện các biện pháp bảo mật thông tin và đầu tư để xây dựng hệ thống an ninh mạng ở cấp độ hàng đầu thế giới.Mặt khác, ông Kim Bom-suk và Phó Chủ tịch Kim Yoo-seok cùng cựu Giám đốc điều hành (CEO) Kang Han-seung đã tuyên bố không tham dự phiên điều trần tại Quốc hội, dự kiến diễn ra trong hai ngày từ ngày 30/12. Cả ba người đều viện lý do đang cư trú ở nước ngoài và có lịch trình đã định từ trước.Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Quốc hội Hàn Quốc Choi Min-hee đã bác bỏ lý do đó, chỉ trích hành động này là coi thường người dân và Quốc hội, một điều không thể chấp nhận được.