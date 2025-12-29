KORAIL ra mắt thẻ giao thông tích hợp cho người nước ngoài

Photo : YONHAP News

Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) ngày 29/12 đã ra mắt sản phẩm mới mang tên "KORAIL Pass Plus", thẻ giao thông tích hợp chuyên dụng cho người nước ngoài."Korail Pass Plus" là sản phẩm kết hợp giữa "KORAIL Pass", thẻ du lịch đường sắt cho người nước ngoài cho phép sử dụng không giới hạn tất cả các tàu của KORAIL, bao gồm cả tàu cao tốc KTX trong một thời gian nhất định, và thẻ giao thông công cộng trả trước "RAIL Plus" dùng cho tàu điện ngầm, xe buýt.Người nước ngoài có thể lựa chọn loại thẻ (từ 2-5 ngày) trên trang web của KORAIL hoặc tại các nhà ga; sau đó chỉ cần trả thêm 8.000 won (5,5 USD) để sử dụng chức năng thẻ giao thông. Chỉ cần nạp tiền vào thẻ là khách sẽ có thể sử dụng tàu điện ngầm và xe buýt trên toàn quốc, đồng thời còn có thể thanh toán khi mua hàng tại các cửa hàng như cửa hàng tiện lợi Storyway.Người mua chỉ cần truy cập vào trang KORAIL Pass Plus, nhập mã "KORAIL Pass" đã mua và đăng ký sử dụng dịch vụ giao thông công cộng, rồi sau đó nhận thẻ tại các quầy chuyên dụng đặt tại sân bay quốc tế Incheon, các ga KTX chính như Seoul, Busan.Phía KORAIL cho biết giờ đây, người nước ngoài có thể di chuyển khắp Hàn Quốc bằng tàu hỏa, tàu điện ngầm và xe buýt chỉ với một chiếc thẻ duy nhất. Thẻ được thiết kế với họa tiết Thái cực, phản ánh cho sức hút của văn hóa Hàn Quốc (K-culture), để người nước ngoài có thể giữ lại chiếc thẻ làm kỷ niệm về chuyến đi tới xứ sở kimchi.