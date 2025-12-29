Cựu nghị sĩ phe bảo thủ được tiến cử làm Giám đốc Cơ quan Kế hoạch và ngân sách

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 28/12 đã tiến cử cựu nghị sĩ Lee Hye-hoon (đảng Dân chủ đồng hành) làm Giám đốc đầu tiên của Cơ quan Kế hoạch và ngân sách (tương đương Bộ trưởng).Trả lời phỏng vấn của báo giới ngày 29/12, chia sẻ bản thân mình cảm thấy trách nhiệm nặng nề khi được chỉ định làm lãnh đạo Cơ quan Kế hoạch và ngân sách trong thời điểm hiện tại. Cựu nghị sĩ đánh giá nền kinh tế Hàn Quốc đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chồng chất mang tính cơ cấu, tiềm năng tăng trưởng đang bị tổn hại.Bà nhận định trong ngắn hạn, tình hình kinh tế Hàn Quốc giống như một "cơn bão hoàn hảo", với gánh nặng kép từ giá cả leo thang và tỷ giá cao. Về trung và dài hạn, nền kinh tế sẽ đối mặt với rủi ro "tê giác xám". Bà phân tích 5 vấn đề gồm khí hậu, dân số, phân cực xã hội nghiêm trọng, biến động lớn trong công nghiệp và công nghệ, sự biến mất dần của các địa phương không phải là tình trạng "thiên nga đen", tức các cuộc khủng hoảng bất ngờ ngoài dự kiến, mà là những rủi ro đã được nhận biết từ lâu nhưng nếu phớt lờ và thờ ơ thì sẽ trở thành mối đe dọa chí mạng.Theo đó, bà Lee nhấn mạnh cần có tư duy chiến lược và tầm nhìn xa hơn, dài hạn hơn thay vì chỉ đối phó mang tính ngắn hạn. Không nên phân bổ ngân sách một cách ứng phó từng thời điểm trong ngắn hạn, mà cần liên kết chặt chẽ ngân sách với kế hoạch trên cơ sở tầm nhìn hướng tới tương lai, loại bỏ các khoản chi không cần thiết, mạnh dạn đầu tư cho đời sống dân sinh cũng như tăng trưởng.Bà Lee là cựu nghị sĩ ba khóa tại tại các đảng Đại dân tộc, đảng Thế giới mới và đảng Tương lai hợp nhất, tiền thân của của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân hiện nay, được đánh giá là một trong những chuyên gia kinh tế tiêu biểu của phe bảo thủ.Về quyết định tiến cử của Tổng thống, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng quyết định này đã phản ánh đúng tinh thần thực dụng và quyết tâm dung hòa vượt lên trên phe phái của Tổng thống Lee Jae Myung. Tuy nhiên, nội bộ đảng này cũng có ý kiến phản đối liên quan tới phát ngôn của bà Lee trong quá khứ về vụ thiết quân luật ngày 3/12 năm ngoái, yêu cầu bà này phải xin lỗi.Các đảng đối lập theo khuynh hướng tiến bộ thì chỉ trích đây là một quyết định phản bội người dân, đồng thời kêu gọi Tổng thống rút lại tiến cử.Về phần mình, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đã khai trừ bà Lee khỏi đảng ngay sau khi quyết định tiến cử được công bố, đồng thời lên tiếng chỉ trích bà Lee bán lương tâm để cầu chức, phản bội đạo lý chính trị. Đảng này cho rằng Tổng thống Lee có ý đồ khoét sâu sự chia rẽ trong phe bảo thủ và đánh lạc hướng dư luận khỏi thất bại kinh tế.Cơ quan Kế hoạch và ngân sách dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào ngày 2/1 năm sau. Trước đó, Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung đã xúc tiến sửa đổi Luật tổ chức Chính phủ, tách Bộ Kế hoạch và tài chính thành Bộ Tài chính và kinh tế và Cơ quan Kế hoạch và ngân sách.