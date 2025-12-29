Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo ngày 29/12, Giám đốc Sở Cảnh sát Seoul Park Jeong-bo đánh giá việc Coupang, một doanh nghiệp đang bị điều tra, tự mình thu giữ máy tính xách tay của nhân viên liên quan tới vụ rò rỉ thông tin cá nhân để tiến hành giám định kỹ thuật số và công bố kết quả là điều "hiếm thấy".Trong tuần trước trước, Coupang đã công bố kết quả điều tra nội bộ về vụ rò rỉ thông tin cá nhân, trong đó công khai lời khai của cựu nhân viên người Trung Quốc bị quy là người làm lộ thông tin, cùng với máy tính xách tay mà nhân viên này từng sử dụng được trục vớt từ một con sông.Cảnh sát đã bác bỏ tuyên bố của Coupang rằng đây là "chỉ thị từ Chính phủ", khẳng định công ty này đã không hề có sự trao đổi trước với phía Cảnh sát, làm dấy lên tranh cãi về nguy cơ hành động của Coupang có thể làm "nhiễm bẩn chứng cư". Tức Coupang, đối tượng đang bị điều tra, lại trực tiếp tiếp xúc với thủ phạm làm rò rỉ thông tin, đồng thời tự thu thập bằng chứng, dẫn tới lo ngại hãng có thể xóa hoặc chỉnh sửa tài liệu bất lợi với mình.Cảnh sát nhấn mạnh sẽ truy cứu trách nhiệm một cách nghiêm minh nếu xác định được Coupang có hành vi trái phép. Trước mắt, Cảnh sát sẽ tiến hành giám định kỹ thuật số để xác minh tính xác thực của các chứng cứ. Kết quả giám định nếu cho thấy chứng cứ bị làm giả hoặc bị chỉnh sửa thì Coupang sẽ bị áp dụng các tội danh như tiêu hủy chứng cứ hoặc cản trở việc thi hành công vụ. Ngoài ra, Cảnh sát cũng đang tiến hành các thủ tục cần thiết bao gồm hợp tác quốc tế, để điều tra cựu nhân viên người Trung Quốc bị chỉ ra là người làm lộ thông tin.