Xuất khẩu Hàn Quốc năm 2025 cán mốc 700 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc ngày 29/12 công bố tính đến 1 giờ 3 phút chiều cùng ngày, kim ngạch xuất khẩu lũy kế từ đầu năm đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 700 tỷ USD, 7 năm sau cán mốc 600 tỷ USD năm 2018. Theo đó, Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ 6 trên thế giới có kim ngạch xuất khẩu trên 700 tỷ USD, sau Mỹ (2000), Đức (2003), Trung Quốc (2005), Nhật Bản (2007) và Hà Lan (2018). So với mức 19 triệu USD khi lần đầu xuất khẩu vào năm 1948, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đã tăng hơn 36.000 lần, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 14,6%.Ngay từ đầu năm nay, do cú sốc thuế quan từ Mỹ và xu hướng bảo hộ thương mại lan rộng trên phạm vi toàn cầu, xuất khẩu của Hàn Quốc được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn. Trên thực tế, xuất khẩu đã giảm trong nửa đầu năm nhưng sau khi Chính phủ mới của Tổng thống Lee Jae Myung ra mắt, niềm tin thị trường được khôi phục và đàm phán thuế quan với Mỹ đạt thỏa thuận đã giúp các bất ổn được tháo gỡ, xuất khẩu đã tăng tốc mạnh mẽ từ tháng 6. Lĩnh vực chíp bán dẫn, ô tô, đóng tàu, công nghệ sinh học duy trì đà tăng trưởng vững chắc, dẫn dắt xu hướng tăng của xuất khẩu. Đồng thời, làn sóng Hallyu kết hợp với công nghiệp tạo ra vòng tuần hoàn tích cực, giúp thực phẩm và mỹ phẩm trở thành động lực xuất khẩu mới, thúc đẩy đa dạng hóa cơ cấu ngành xuất khẩu.Về thị trường, tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ và Trung Quốc giảm, trong khi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên minh châu Âu (EU) và khu vực Trung-Nam Mỹ tăng lên, cho thấy xu hướng đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Ngoài ra, tính đến tháng 9, kim ngạch và số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia xuất khẩu đều đạt mức cao kỷ lục, cho thấy nền tảng xuất khẩu được mở rộng đáng kể.Một quan chức Chính phủ đánh giá thành tựu xuất khẩu mà Hàn Quốc đạt được trong năm 2025 đã cho thấy nội lực mạnh mẽ của người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, trong bối cảnh tiêu dùng trong nước trì trệ, xuất khẩu đã dẫn dắt tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm, đóng vai trò trụ cột vững chắc của nền kinh tế.Cùng với đà tăng xuất khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng vượt qua mức sụt giảm trong nửa đầu năm (-14,6%) để đạt 350 tỷ USD (theo con số đăng ký), vượt mức 345,7 tỷ USD của năm ngoái, cao nhất từ trước đến nay.Chính phủ khẳng định sẽ nỗ lực duy trì đà tăng xuất khẩu và đầu tư nước ngoài trong năm tới bằng việc tăng cường năng lực cạnh tranh cốt lõi của ngành công nghiệp thông qua đổi mới sản xuất, cải cách cơ cấu thương mại, đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, cũng như đẩy mạnh ưu đãi thu hút FDI tại các địa phương, nhằm đạt mục tiêu hai năm liên tiếp cán mốc xuất khẩu 700 tỷ USD và FDI trên 350 tỷ USD.