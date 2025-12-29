Liên quân Hàn-Mỹ hoàn tất các nội dung huấn luyện bị hoãn hồi tháng 8

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 29/12 công bố đã triển khai đầy đủ 22 cuộc huấn luyện cơ động ngoài trời từng bị hoãn lại trong thời gian diễn ra cuộc tập trận liên quân Hàn-Mỹ mang tên "Lá chắn Tự do Ulchi" (UFS) hồi tháng 8 năm nay.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân cho biết trong số hơn 40 cuộc huấn luyện liên quân Hàn-Mỹ được lên kế hoạch trong khuôn khổ cuộc tập trận UFS nhằm duy trì thế trận phòng thủ liên quân cân bằng và bảo đảm điều kiện huấn luyện trong suốt cả năm, có 22 cuộc huấn luyện đã được điều chỉnh lịch và hoàn tất.Hồi tháng 8, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân cho biết lý do hoãn một số nội dung huấn luyện là do tình trạng nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, khi đó có phân tích cho rằng quyết định này đã cân nhắc đến sự phản đối của Bắc Triều Tiên đối với cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ.Theo phía Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, các cuộc huấn luyện chính được triển khai lần này bao gồm đổ bộ đường không chiến thuật liên quân, tác chiến cứu hộ nhân mạng, hỗ trợ bảo trì trang thiết bị, huấn luyện bắn đạn thật. Tuy nhiên, có hai nội dung huấn luyện trong đó có diễn tập khắc phục thiệt hại tại sân bay được phía Hàn Quốc triển khai riêng lẻ.